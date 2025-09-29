5

Hades 2 ottiene un nuovo record di giocatori su Steam ed è il doppio del primo capitolo

Hades 2 è un successo sotto ogni punto di vista, anche su Steam dove il numero di utenti connessi nello stesso momento ha infranto un precedente record e doppiato quanto fatto dal primo titolo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/09/2025
La protagonista di Hades 2
Hades II
Hades II
Articoli News Video Immagini

La versione completa di Hades 2, il roguelite d'azione di Supergiant Games, è arrivata già da alcuni giorni e gli appassionati si sono fiondati su di essa, come dimostrano i più recenti dati del numero di giocatori contemporanei.

Secondo i dati di SteamDB, Hades 2 può ora vantare 112.947 utenti contemporanei: si tratta di un nuovo record per il gioco che infrange quello precedente ottenuto durante l'accesso anticipato nel maggio 2024 (di oltre 103.000 giocatori).

Il significato del successo di Hades 2

Ovviamente questi numeri da soli hanno valore fino a un certo punto. Sebbene non siano paragonabili ai risultati dai pesi massimi di Steam, i dati di Hades 2 sono molto positivi e per capirlo basta un semplice confronto: il primo Hades aveva ottenuto un massimo di 54.240 utenti nel maggio 2024.

In altre parole, Hades 2 ha ottenuto il doppio rispetto al primo capitolo. Ovviamente andrebbero anche considerati i numeri fatti dai due titoli su console, ma sono informazioni alle quali non è possibile accedere. Inoltre, Hades 2 al momento è disponibile solo su PC e la famiglia di console Nintendo Switch: si dovrà attendere per poter giocare su Xbox e PlayStation.

I voti internazionali di Hades 2 parlano di un capolavoro eccezionale: ha la media più alta del 2025 I voti internazionali di Hades 2 parlano di un capolavoro eccezionale: ha la media più alta del 2025

Il successo di Hades 2 riconferma che la decisione di Supergiant Games si è rivelata corretta: di norma la compagnia non fa seguiti, ma dopo il successo del primo Hades ha ben pensato che era meglio optare per un nuovo titolo.

Se vi chiedete se Hades 3 si farà? Supergiant Games dice cosa ne pensa del seguito.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hades 2 ottiene un nuovo record di giocatori su Steam ed è il doppio del primo capitolo