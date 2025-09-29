Hades 2 ottiene un nuovo record di giocatori su Steam ed è il doppio del primo capitolo

La versione completa di Hades 2 , il roguelite d'azione di Supergiant Games, è arrivata già da alcuni giorni e gli appassionati si sono fiondati su di essa, come dimostrano i più recenti dati del numero di giocatori contemporanei .

Il significato del successo di Hades 2

Ovviamente questi numeri da soli hanno valore fino a un certo punto. Sebbene non siano paragonabili ai risultati dai pesi massimi di Steam, i dati di Hades 2 sono molto positivi e per capirlo basta un semplice confronto: il primo Hades aveva ottenuto un massimo di 54.240 utenti nel maggio 2024.

In altre parole, Hades 2 ha ottenuto il doppio rispetto al primo capitolo. Ovviamente andrebbero anche considerati i numeri fatti dai due titoli su console, ma sono informazioni alle quali non è possibile accedere. Inoltre, Hades 2 al momento è disponibile solo su PC e la famiglia di console Nintendo Switch: si dovrà attendere per poter giocare su Xbox e PlayStation.

Il successo di Hades 2 riconferma che la decisione di Supergiant Games si è rivelata corretta: di norma la compagnia non fa seguiti, ma dopo il successo del primo Hades ha ben pensato che era meglio optare per un nuovo titolo.

Se vi chiedete se Hades 3 si farà? Supergiant Games dice cosa ne pensa del seguito.