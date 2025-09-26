3

Hades 3 si farà? Supergiant Games dice cosa ne pensa del seguito

Ora che Hades 2 ha raggiunto la versione 1.0 ed è uscito dall'Accesso Anticipato, i fan stanno già pensando al futuro della serie e ci si chiede se mai vi sarà un Hades 3. Il team di sviluppo ha detto la propria.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/09/2025
Ora che Hades 2 è uscito dall'Accesso Anticipato e gli appassionati possono godere della versione completa del videogioco roguelite di Supergiant Games, ci si domanda cosa abbia in serbo il futuro per il team di sviluppo. Vorrà forse occuparsi di Hades 3?

La risposta è arrivata direttamente dallo Studio Director Amir Rao, che ne ha parlato con Haelian in una intervista su YouTube.

Le parole di Supergiant Games su Hades 3

Quando il content creator ha chiesto l'opinione di Rao, il Director ha spiegato che un terzo capitolo della serie di Hades non è qualcosa sul quale gli sviluppatori stanno parlando in questo momento. Hades 3 non è qualcosa di "inevitabile".

"In pratica, il nostro processo è molto naturale ed è sempre stato lo stesso," dice Rao, "quindi, quando lavoriamo sui nostri giochi, non parliamo del prossimo titolo. Il nostro approccio è di focalizzarci su ciò che abbiamo davanti e se abbiamo una bella idea, questa dovrebbe essere inserita nel gioco che stiamo creando... dovremmo investire l'energia verso il gioco che sta per essere pubblicato".

Per il team, secondo Rao, è importante vedere il responso dei giocatori ed è per questo che l'Accesso Anticipato è molto importante per Supergiant Games: permette di ottenere una risposta umana su tutto ciò sul quale stiamo lavorando. Per Rao il feedback dei giocatori "è davvero incredibile" e "ha permesso all'originale Hades e a Hades 2 di essere quello che sono".

Per ora quindi il team vuole vedere cosa ne pensano i giocatori di Hades 2 versione 1.0, sistemare ciò che non è ancora perfetto e poi, dopo una pausa, decidere cosa fare per il futuro. Hades 3 però non è un obbligo, potrebbe arrivare qualcosa di diverso.

