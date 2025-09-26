Windows 11: la nuova app Foto usa l’IA per organizzare automaticamente le immagini

Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento per l'app Foto di Windows 11, dedicato agli utenti iscritti al programma Insider. Con la versione 2025.11090.25001.0, l'app sfrutta l'intelligenza artificiale per introdurre una funzione di categorizzazione automatica delle immagini, pensata per portare ordine nelle librerie fotografiche sempre più estese. Grazie ai nuovi algoritmi, l'app è in grado di analizzare il contenuto delle foto e suddividerle in categorie come screenshot, ricevute, documenti d'identità e note, semplificando notevolmente la ricerca e la consultazione. Le categorie generate automaticamente compaiono nella barra di navigazione a sinistra, sotto il menu a tendina "Categorie", e possono essere richiamate anche tramite la barra di ricerca.

Windows 11 app Foto: come lavora l'IA Un aspetto interessante è che l'IA non si limita alla lingua del sistema operativo: anche ricevute o documenti provenienti da altri Paesi vengono riconosciuti e collocati nella sezione corretta. Tuttavia, Microsoft ricorda che il sistema non è infallibile: per questo motivo gli utenti possono modificare manualmente le categorie e inviare feedback per migliorare ulteriormente l'accuratezza del servizio. Microsoft Edge: la Copilot Mode è davvero utile? Ecco 5 funzioni da scoprire Al momento, le categorie disponibili sono solo quattro, ma è probabile che in futuro l'elenco venga ampliato. C'è però una limitazione importante: la funzione è disponibile soltanto sui Copilot+ PC, i nuovi dispositivi dotati di potenti Neural Processing Unit (NPU) dedicate all'elaborazione AI.