Windows 11: la nuova app Foto usa l’IA per organizzare automaticamente le immagini

Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento per l'app Foto di Windows 11, dedicato agli utenti iscritti al programma Insider. Con la versione 2025.11090.25001.0, l'app sfrutta l'intelligenza artificiale per introdurre una funzione di categorizzazione automatica delle immagini, pensata per portare ordine nelle librerie fotografiche sempre più estese.
Grazie ai nuovi algoritmi, l'app è in grado di analizzare il contenuto delle foto e suddividerle in categorie come screenshot, ricevute, documenti d'identità e note, semplificando notevolmente la ricerca e la consultazione. Le categorie generate automaticamente compaiono nella barra di navigazione a sinistra, sotto il menu a tendina "Categorie", e possono essere richiamate anche tramite la barra di ricerca.
Windows 11 app Foto: come lavora l'IA
Un aspetto interessante è che l'IA non si limita alla lingua del sistema operativo: anche ricevute o documenti provenienti da altri Paesi vengono riconosciuti e collocati nella sezione corretta. Tuttavia, Microsoft ricorda che il sistema non è infallibile: per questo motivo gli utenti possono modificare manualmente le categorie e inviare feedback per migliorare ulteriormente l'accuratezza del servizio.
Al momento, le categorie disponibili sono solo quattro, ma è probabile che in futuro l'elenco venga ampliato. C'è però una limitazione importante: la funzione è disponibile soltanto sui Copilot+ PC, i nuovi dispositivi dotati di potenti Neural Processing Unit (NPU) dedicate all'elaborazione AI.
Windows 11 app Foto: ulteriori funzioni
Oltre alla categorizzazione, l'aggiornamento introduce anche la funzionalità Super Resolution, che consente di migliorare la qualità delle immagini a bassa risoluzione sfruttando la potenza dei processori Intel Core Ultra 200 Series, AMD Ryzen AI e Snapdragon X. Questa tecnologia permette di ingrandire e ottimizzare foto e screenshot senza perdere nitidezza, offrendo una resa visiva superiore.
Per ora, queste novità sono riservate a laptop, tablet e mini-PC certificati come Copilot+, anche se si vocifera che Intel stia lavorando per portare le stesse capacità anche ai desktop di prossima generazione. Gli utenti possono aggiornare manualmente l'app Foto tramite il Microsoft Store o attendere l'update automatico, che avverrà comunque in background.