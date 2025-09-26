Rematch è free to play per alcuni giorni su Steam: provatelo prima che sia troppo tardi

Rematch, il gioco di calcio arcade di Sloclap (Absolver, Sifu), ha finalmente dato il via alla prima stagione post-lancio e questo significa che sono stati pubblicati nuovi contenuti, come tutta una serie di elementi cosmetici. Per celebrare l'occasione, il team di sviluppo ha deciso di rendere l'accesso al gioco gratuito per tutti per alcuni giorni, su PC.
Tramite Steam, infatti, gli appassionati di calcio che ancora non hanno acquistato Rematch possono scaricare il gioco gratuitamente e - fino al 29 settembre - giocare senza spendere un singolo centesimo. Inoltre, se la prova vi convince e volete proseguire con i match online, potrete acquistarlo al -20% rispetto al prezzo consigliato (sempre fino al 29 settembre).
Rematch ci mette in campo in scontri PvP
Ricordiamo che Rematch è un gioco di calcio PvP nel quale possiamo affrontare match 3 vs 3 e 5 vs 5. Nei panni di uno dei giocatori dobbiamo passare la palla, fare cross, tirare in porta e ovviamente portare la nostra squadra alla vittoria mentre cerchiamo di evitare che gli avversari ci superino in astuzia e abilità.
La versione di prova gratuita su Steam vi permetterà di provare per almeno un po' di ore il videogioco, prendere la mano con i comandi e le meccaniche e capire veramente se l'opera è fatta per voi oppure se preferite qualcosa di più realistico con EA Sports FC 26.
Se vi domandate se EA Sports FC 26 teme la concorrenza di Rematch, sappiate che il CEO di Electronic Arts non vuole adagiarsi sugli allori.