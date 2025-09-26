Rematch è free to play per alcuni giorni su Steam: provatelo prima che sia troppo tardi

Rematch, il gioco di calcio arcade di Sloclap (Absolver, Sifu), ha finalmente dato il via alla prima stagione post-lancio e questo significa che sono stati pubblicati nuovi contenuti, come tutta una serie di elementi cosmetici. Per celebrare l'occasione, il team di sviluppo ha deciso di rendere l'accesso al gioco gratuito per tutti per alcuni giorni, su PC.

Tramite Steam, infatti, gli appassionati di calcio che ancora non hanno acquistato Rematch possono scaricare il gioco gratuitamente e - fino al 29 settembre - giocare senza spendere un singolo centesimo. Inoltre, se la prova vi convince e volete proseguire con i match online, potrete acquistarlo al -20% rispetto al prezzo consigliato (sempre fino al 29 settembre).