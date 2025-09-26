Ginny nel cosplay di comic.cosplay ci mostra che la strega di Harry Potter non ha paura di usare la bacchetta

La saga di Harry Potter non sembra avere fine e dopo i film è in arrivo anche una serie TV. Dovremo attendere per vedere il risultato finale, ma nel frattempo potete consolarvi con i cosplay. Ad esempio, potete ammirare il cosplay di Ginny realizzato da comic.cosplay.
Ginny è la più piccola degli Weasley, oltre a essere l'unica femmina. Sin dall'inizio della saga la ragazza ha una cotta per Harry, il protagonista, ma è solo dopo molti anni che lui inizia a vederla come qualcosa di più della sorellina del suo migliore amico e si innamora di lei.
La foto del cosplay di Ginny di comic.cosplay
comic.cosplay ci propone una Ginny in tenuta scolastica, con la cravatta di Grifondoro in bella vista. Ciò che veramente riesce a colpire però è la posa e lo sguardo, che fanno emergere un lato di Ginny spesso dimenticato: la ragazza è infatti una abile maga e non guarda in faccia a nessuno se deve salvare i propri amici, pronta a usare incantesimi distruttivi con estrema facilità.
