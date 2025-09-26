Ginny nel cosplay di comic.cosplay ci mostra che la strega di Harry Potter non ha paura di usare la bacchetta

Ginny è la più piccola degli Weasley , oltre a essere l'unica femmina. Sin dall'inizio della saga la ragazza ha una cotta per Harry, il protagonista, ma è solo dopo molti anni che lui inizia a vederla come qualcosa di più della sorellina del suo migliore amico e si innamora di lei.

La saga di Harry Potter non sembra avere fine e dopo i film è in arrivo anche una serie TV. Dovremo attendere per vedere il risultato finale, ma nel frattempo potete consolarvi con i cosplay. Ad esempio, potete ammirare il cosplay di Ginny realizzato da comic.cosplay .

La foto del cosplay di Ginny di comic.cosplay

comic.cosplay ci propone una Ginny in tenuta scolastica, con la cravatta di Grifondoro in bella vista. Ciò che veramente riesce a colpire però è la posa e lo sguardo, che fanno emergere un lato di Ginny spesso dimenticato: la ragazza è infatti una abile maga e non guarda in faccia a nessuno se deve salvare i propri amici, pronta a usare incantesimi distruttivi con estrema facilità.

Se amate questi cosplay, ecco Hermione Granger nel cosplay di witchin_weazly è una giocatrice di Quidditch. Come non citare poi Hermione nel cosplay di witchin_weazly attraversa il binario 9 e 3/4 nella Londra di Harry Potter. Chiudiamo con Hermione Granger nel cosplay di granger_air è perfetta nella versione Ballo del Ceppo insieme a Krum.