Rematch rimanda il cross-play: il team si scusa e spiega cosa è successo

Sloclap, lo sviluppatore del videogioco calcistico Rematch, ha svelato che l'atteso aggiornamento per il cross-play, ovvero la possibilità di giocare anche con persone che si trovano su piattaforme diverse dalla nostra, è stato rimandato.
Il motivo è stato spiegato tramite i social media, come potete vedere poco sotto.
I commenti del team di Rematch
Il team ha scritto, in traduzione: "Durante i nostri test finali quest'oggi, abbiamo trovare un significativo problema con il matchmaking legato al cross-play. Poiché il cross-play è il cuore della Patch 3, abbiamo deciso di rimandare l'uscita nel mentre sistemiamo il tutto."
Continua: "Sappiamo che è deludente e siamo veramente dispiaciuti per i continui rimandi. Grazie per la vostra pazienza e il supporto. Condivideremo un nuovo aggiornamento nel momento nel quale avremo più notizie".
Il team ha condiviso un secondo messaggio tramite Reddit, dove ammette di sapere bene che alcuni giocatori potrebbero essere frustrati dalla situazione. Ciò detto, Sloclap fa notare che sta lavorando per risolvere il tutto il prima possibile e ha spiegato in modo più preciso qual è il problema: attualmente i tester si ritrovano bloccati nel matchmaking e non possono né uscire dal menù né ripristinare il processo.
Infine, Sloclap afferma che d'ora in avanti eviterà di indicare date di uscita fino a quando non avrà la certezza che potrà consegnare i nuovi aggiornamenti in tempo. Ricordiamo che la seconda patch è disponibile da metà agosto.