Football Manager 26 mostra i muscoli del nuovo motore grafico nel primo trailer ufficiale

Sega e Sports Interactive hanno svelato il primo trailer ufficiale di Football Manager 26, offrendo un primo sguardo alla simulazione delle partite nel nuovo e attesissimo gestionale calcistico.

Al momento dell'annuncio ufficiale, avvenuto lo scorso mese, gli sviluppatori avevano promesso "la versione di Football Manager più immersiva e graficamente appagante di sempre". Il trailer pubblicato oggi ribadisce questa ambizione, puntando su una "narrazione ridefinita", un'"atmosfera più coinvolgente" e "pure emozioni".