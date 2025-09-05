Football Manager 26 mostra i muscoli del nuovo motore grafico nel primo trailer ufficiale

Sega e Sports Interactive hanno svelato il primo trailer ufficiale di Football Manager 26, offrendo un primo sguardo alla simulazione delle partite nel nuovo e attesissimo gestionale calcistico.
Al momento dell'annuncio ufficiale, avvenuto lo scorso mese, gli sviluppatori avevano promesso "la versione di Football Manager più immersiva e graficamente appagante di sempre". Il trailer pubblicato oggi ribadisce questa ambizione, puntando su una "narrazione ridefinita", un'"atmosfera più coinvolgente" e "pure emozioni".
La serie passa al motore grafico Unity
Sarà interessante scoprire anche i cambiamenti le novità nella struttura gestionale della serie, ma, dato che anche l'occhio vuole la sua parte, il filmato di oggi ha l'obiettivo di mettere in risalto i passi in avanti fatti con il passaggio della serie al motore grafico Unity, che come possiamo vedere garantirà una grafica migliorata e animazioni più realistiche dei calciatori.
Per il momento Football Manager 26 non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra. In concomitanza con la pubblicazione del trailer, Sports Interactive ha confermato che il gioco arriverà su PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. Nessuna conferma, invece, per delle versioni console e mobile né se il gioco arriverà al lancio su Game Pass come i precedenti capitoli della serie.