Nutmeg è il manageriale di calcio per boomer che leggono il Televideo

Ispirato al calcio inglese degli anni '80 e sviluppato da un piccolo team sotto l'ala di Sumo Sheffield, Nutmeg prende una direzione completamente diversa , sia nella presentazione grafica sia nel modo in cui ogni partita si svolge attraverso le regole di un gioco di carte. Una boccata d'aria fresca in un genere che a oggi è dominato da Football Manager 26 e dai suoi innumerevoli emuli.

Dai tempi di Scudetto fino all'ultimo capitolo di Football Manager, passando per il caro vecchio PC Calcio, tutti sanno più o meno come dev'essere un manageriale calcistico . Interfacce essenziali e utilitaristiche, pensate in maniera da trasmettere le informazioni nel modo più diretto possibile. Tra una partita e l'altra i dati devono essere chiari, le schermate devono essere semplici come delle tabelle in Excel, e le uniche eccezioni sono la riproduzione del campo, gli emblemi dei club, le foto dei calciatori e poco altro. La sostanza prima della forma.

L'allenatore boomerone

La prima cosa che colpisce di Nutmeg è senza dubbio la sua ambientazione e l'utilizzo di un'interfaccia interamente diegetica. Siamo nel 1980 e sulla vostra scrivania da allenatore è la fiera del marrone e del beige. C'è un computer su cui controllare le finanze della squadra, accanto a una calcolatrice da usare per fare i conti; in mezzo, un fax suona ogni volta che arriva una comunicazione importante, mentre da una enorme TV a tubo catodico si può controllare il teletext (l'equivalente del nostro caro Televideo) per leggere le notizie o controllare le classifiche e le prossime partite di campionato.

La "schermata" principale di Nutmeg è la scrivania. Si può interagire con tutto, compresa la lavagna e il boombox.

C'è anche un albo di figurine con un logo molto simile a quello Panini (in questo caso si chiama Baguette), che serve per tenere d'occhio la propria squadra e i giocatori degli altri club. L'avrete capito, Nutmeg è un gioco "boomerissimo" per i più giovani, ma chi ha più di trent'anni non può non lasciarsi scappare un sorriso nostalgico. Ricevere fax, digitare numeri al telefono e controllare gli appunti su un blocchetto ricorda per certi versi alcuni vecchi manageriali per Amiga, come Premier Manager o Ultimate Soccer Manager. In questo caso, però, la scelta di ambientare il gioco in un arco temporale che va dal 1980 fino agli anni 2000 non è solo estetica, ma permette agli appassionati di giocare con la storia del calcio.

La gestione della squadra avviene attraverso un albo di figurine in pieno stile Panini

È come ritrovarsi tra le mani l'almanacco sportivo di Ritorno al Futuro, col giocatore che potrebbe scovare i futuri campioni quando sono ancora degli sconosciuti. Se, come sembra, gli sviluppatori decideranno di restare fedeli alla storia reale, ovviamente potrebbe venire meno il divertimento di scoprire nuovi talenti, ma allo stesso tempo l'idea di poter ingaggiare le future stelle prima che diventino famose aggiunge un tocco strategico che manca ad altri manageriali di calcio.

Prevedibilmente non ci saranno licenze ufficiali, ma giocatori e squadre saranno del tutto riconoscibili, col Manchester United che diventa Manchester Reds o David Beckham che si troverà come D. Beckam o qualcosa del genere. Niente di nuovo, specialmente per chi è cresciuto a pane e Sensible Soccer.