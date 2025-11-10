Football Manager 26 parte alla grande nel Regno Unito, ma non batte il rivale EA Sports FC 26

Gfk ha pubblicato la consueta classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana, che ha visto l'uscita di almeno un paio di novità molto interessanti tra le quali Football Manager 26, partito davvero molto bene in UK ma senza riuscire a battere il rivale calcistico, ovvero EA Sports FC 26.

Come è praticamente normale, la simulazione di calcio di Electronic Arts ha mantenuto la prima posizione stabile tra i giochi più venduti nel Regno Unito, ma la passione per il calcio si manifesta anche nel genere manageriale, con Football Manager 26 che è riuscito a debuttare in seconda posizione.

Nonostante le numerose critiche piovute sul nuovo capitolo del più famoso manageriale di calcio nella storia, il gioco è dunque riuscito a ottenere ottimi risultati, e peraltro bisogna considerare come abbia probabilmente venduto più copie in digitale che su formato fisico, a cui la classifica si riferisce.