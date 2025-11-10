Football Manager 26 parte alla grande nel Regno Unito, ma non batte il rivale EA Sports FC 26

Gfk ha pubblicato la consueta classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana, che ha visto l'uscita di almeno un paio di novità molto interessanti tra le quali Football Manager 26, partito davvero molto bene in UK ma senza riuscire a battere il rivale calcistico, ovvero EA Sports FC 26.
Come è praticamente normale, la simulazione di calcio di Electronic Arts ha mantenuto la prima posizione stabile tra i giochi più venduti nel Regno Unito, ma la passione per il calcio si manifesta anche nel genere manageriale, con Football Manager 26 che è riuscito a debuttare in seconda posizione.
Nonostante le numerose critiche piovute sul nuovo capitolo del più famoso manageriale di calcio nella storia, il gioco è dunque riuscito a ottenere ottimi risultati, e peraltro bisogna considerare come abbia probabilmente venduto più copie in digitale che su formato fisico, a cui la classifica si riferisce.
La top ten inglese
Football Manager 26 ha fatto il suo debutto in seconda posizione, dunque, superando Mario Kart World e Leggende Pokémon: Z-A, a dimostrazione della forza di questo titolo da parte di Sega e Sports Interactive.
L'altra new entry di calibro per questa settimana era rappresentata da Hyrule Warriors: L'era dell'Esilio, che si è piazzato in quinta posizione appena sopra Battlefield 6 e Ghost of Yotei.
Vediamo dunque la top ten della settimana scorsa in UK:
- EA Sports FC 26
- Football Manager 26
- Mario Kart World
- Leggende Pokémon: Z-A
- Hyrule Warriors: L'era dell'Esilio
- Battlefield 6
- Ghost of Yotei
- Donkey Kong Bananza
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
Sostanzialmente, una top ten con due sole sorprese, ma alquanto significative.