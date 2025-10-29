Il re dei gestionali sportivi è pronto a tornare: prenota la tua copia di Football Manager 26 per PS5 al prezzo minimo garantito

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare la prenotazione di Football Manager 26 per PlayStation 5 al prezzo minimo garantito di 59,99€ . Puoi prenotare la tua copia del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Football Manager 2026 segna una svolta epocale per la storica serie manageriale calcistica di Sports Interactive, grazie al debutto del motore grafico Unity, che porta l'esperienza partita a un livello mai visto prima . I movimenti dei giocatori risultano più fluidi e realistici, mentre il livello di dettaglio in campo - dai contrasti alle espressioni dei calciatori - garantisce un coinvolgimento emotivo senza precedenti per la serie.

Ulteriori dettagli sul gioco

Per la prima volta nella serie, la Premier League entra ufficialmente in campo con licenze complete, stemmi e divise autentiche, oltre alle foto reali dei giocatori. I manager potranno vivere la sfida del massimo campionato inglese con un realismo totale, lottando per la gloria nazionale e internazionale in un contesto curato in ogni minimo dettaglio.

Football Manager 26

Un'altra grande novità è l'introduzione del calcio femminile, perfettamente integrato nell'universo di Football Manager. I giocatori potranno allenare squadre femminili, scoprire nuovi talenti e affrontare sfide inedite in un ecosistema unificato, che rispecchia la crescente diversità e inclusività del mondo calcistico moderno.