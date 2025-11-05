Le recensioni di Football Manager 26 su Steam sono un massacro

Football Manager 2024 è piaciuto moltissimo ai giocatori, tanto da avere una valutazione Molto Positiva su Steam. Ci si aspettava che Football Manager 26 potesse essere ricevuto con altrettanto entusiasmo, ma le cose stanno andando in senso completamente opposto. Attualmente, solo il 21% delle recensioni su Steam sono positive , per una media complessiva Perlopiù Negativa. Ma cosa sta succedendo?

Uno stillicidio

I fan si aspettavano molto da Football Manager 26, dopo la cancellazione dell'edizione 2025 motivata proprio dalla volontà del team di sviluppo di lanciare un gioco migliore.

Purtroppo, qualcosa deve essere andato terribilmente storto. Al momento di scrivere questa notizia, Football Manager 26 ha poco più di 5.000 recensioni degli utenti, il 79% delle quali sono negative.

Le critiche più frequenti riguardano la nuova interfaccia utente, spesso descritta come goffa e scomoda, ma ci sono anche problemi di prestazioni e modifiche del gameplay considerate deludenti. Molti sostengono che Sports Interactive abbia semplificato eccessivamente le meccaniche di base per rendere il gioco più accessibile ai nuovi arrivati, ma così facendo avrebbe reso la simulazione meno coinvolgente per i giocatori veterani alla ricerca di un'esperienza gestionale realistica e dettagliata.

"Sembra che Sports Interactive abbia voluto fare qualcosa di così nuovo e diverso da escludere proprio ciò che i giocatori amavano di più," possiamo leggere in una delle recensioni, cui fa eco un'altra: "Dopo aver giocato a Football Manager per vent'anni, posso dire che questa è la peggiore versione di sempre."

Come detto, ci sono molte lamentele anche per le prestazioni, testimoniate da video e immagini pubblicati online, tanto in tanti stanno tornando a giocare a Football Manager 24. Riuscirà Sports Interactive a risollevare la situazione?