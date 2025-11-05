Blizzard svela prezzi e la data della prevendita dei pass della BlizzCon 2026 e i primi dettagli dell'evento

I pass per la BlizzCon 2026 saranno in vendita a partire dal 7 novembre. Per la prima volta verrà proposta una prevendita a una tariffa speciale dal 7 al 9 novembre (o fino esaurimento scorte), al prezzo di 249,99 dollari ciascuno. I pass al prezzo standard saranno disponibili da martedì 18 novembre , al prezzo di 289,99 dollari.

La BlizzCon 2026 segna il ritorno della celebre manifestazione della casa di Irvine, che ha dato l'appuntamento ai fan il 12 e il 13 settembre del prossimo anno all'Anaheim Convention Center. Mancano ancora molti mesi, ma oggi Blizzard ha svelato i primi dettagli dell'evento e della prevedita dei BlizzCon Pass .

Un primo assaggio delle attività della BlizzCon 2026

Blizzard ha anche condiviso un'anteprima delle proposte in programma, che prevedono la classica cerimonia d'apertura, demo giocabili, panel con gli sviluppatori, tornei eSport, la Notte della community, la Serata di beneficenza e la Fiera di Lunacupa. Quest'ultima sarà accessibile a tutti durante l'orario di apertura, ma chi vuole vivere un'esperienza extra può aggiungere l'opzione "fuori orario" al proprio pass: costa 89,99 $ e dà accesso a un evento serale esclusivo di tre ore, con ingresso alla Fiera e al Negozio BlizzCon, 20 gettoni e una credenziale da collezione.

Torna anche la Serata di beneficenza, in collaborazione con Make-A-Wish. L'evento darà la possibilità di incontrare sviluppatori, artisti e membri della community, e include posti riservati alla cerimonia d'apertura, un artwork firmato e una credenziale speciale. Il costo è di 499,99 $, e Blizzard donerà l'intero importo (al netto di eventuali rimborsi) a Make-A-Wish.

Chi non potrà essere presente fisicamente potrà seguire la cerimonia d'apertura e altri momenti del weekend in diretta streaming gratuita, con maggiori dettagli sui bonus di gioco per il pubblico virtuale che verranno comunicati più avanti.