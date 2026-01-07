Il vociferato sparatutto di StarCraft potrebbe essere presentato alla BlizzCon 2026

Una voce di corridoio di vecchia data

"Il titilo principale della BlizzCon 2026 sarà molto probabilmente StarCraft", ha scritto Corden nel suo report, "Era stato riportato in precedenza che StarCraft otterrà uno sparatutto in terza persona ed ho potuto confermare questi rumor attraverso le mie fonti un po' di tempo fa".

Nova in StarCraft

Si tratta comunque di voci di corridoio, ma c'è da dire che Corden ha dimostrato in passato di avere degli effettivi agganci con i team di Xbox Game Studios, dunque prendiamo in considerazione questo report in attesa di eventuali conferme.

In effetti, l'esistenza di uno sparatutto su StarCraft era stata riferita negli anni scorsi anche dal noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, e potrebbe trattarsi di un grosso progetto di Blizzard per portare la serie in una nuova forma al pubblico, in stile sparatutto in terza persona.