Il vociferato sparatutto di StarCraft potrebbe essere presentato alla BlizzCon 2026

Secondo il noto giornalista/insider Jez Corden di Windows Central, Blizzard avrebbe intenzione di presentare il vociferato sparatutto di StarCraft quest'anno, nel corso della BlizzCon 2026, cosa che non solo confermerebbe la sua esistenza ma consentirebbe anche di vedere il gioco.
In un nuovo articolo pubblicato da Windows Central, che riporta varie novità riguardanti il prossimo futuro per Microsoft e Xbox, si fa menzione anche di questo sparatutto di StarCraft, un progetto presente ormai da anni nelle voci di corridoio ma mai confermato in via ufficiale.
Dovrebbe trattarsi della novità principale da presentare nel corso della BlizzCon di quest'anno, evento che riguarda tutte le novità del mondo Blizzard e che si terrà a settembre.
Una voce di corridoio di vecchia data
"Il titilo principale della BlizzCon 2026 sarà molto probabilmente StarCraft", ha scritto Corden nel suo report, "Era stato riportato in precedenza che StarCraft otterrà uno sparatutto in terza persona ed ho potuto confermare questi rumor attraverso le mie fonti un po' di tempo fa".
Si tratta comunque di voci di corridoio, ma c'è da dire che Corden ha dimostrato in passato di avere degli effettivi agganci con i team di Xbox Game Studios, dunque prendiamo in considerazione questo report in attesa di eventuali conferme.
In effetti, l'esistenza di uno sparatutto su StarCraft era stata riferita negli anni scorsi anche dal noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, e potrebbe trattarsi di un grosso progetto di Blizzard per portare la serie in una nuova forma al pubblico, in stile sparatutto in terza persona.