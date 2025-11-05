Mario Kart può essere battuto? Ecco cosa risponde Shigeru Miyamoto

Mario Kart può essere battuto sulle console Nintendo? Alla luce degli straordinari risultati ottenuti prima da Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch e poi da Mario Kart World su Nintendo Switch 2, la domanda è stata posta a Shigeru Miyamoto.

"In Nintendo affrontiamo sempre il nostro lavoro con la convinzione che non esistano limiti", ha detto il game designer giapponese. "Per esempio, quando ci siamo cimentati nel cinema con Super Mario Bros. il Film, venivamo paragonati agli incassi di altre pellicole."

"Anche se fossimo arrivati al primo posto in quella classifica, tuttavia, credo che ci sia sempre qualcosa di ancora migliore. Un concetto che ho espresso di recente è che il mondo dell'intrattenimento non ha confini."

"Se alcune delle nostre proprietà intellettuali o dei nostri sistemi venissero accolti dai consumatori come qualcosa di 'mai visto prima', ci sarebbe la possibilità di raggiungere numeri che vadano oltre i confini dell'intrattenimento."