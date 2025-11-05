Mario Kart può essere battuto? Ecco cosa risponde Shigeru Miyamoto

Mario Kart può essere battuto sulle console Nintendo? Alla luce degli straordinari risultati ottenuti prima da Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch e poi da Mario Kart World su Nintendo Switch 2, la domanda è stata posta a Shigeru Miyamoto.
"In Nintendo affrontiamo sempre il nostro lavoro con la convinzione che non esistano limiti", ha detto il game designer giapponese. "Per esempio, quando ci siamo cimentati nel cinema con Super Mario Bros. il Film, venivamo paragonati agli incassi di altre pellicole."
"Anche se fossimo arrivati al primo posto in quella classifica, tuttavia, credo che ci sia sempre qualcosa di ancora migliore. Un concetto che ho espresso di recente è che il mondo dell'intrattenimento non ha confini."
"Se alcune delle nostre proprietà intellettuali o dei nostri sistemi venissero accolti dai consumatori come qualcosa di 'mai visto prima', ci sarebbe la possibilità di raggiungere numeri che vadano oltre i confini dell'intrattenimento."
Sempre pronti a nuove sfide
Sebbene forse la domanda facesse riferimento all'imminente uscita di Kirby Air Riders su Nintendo Switch 2, la risposta di Miyamoto ha messo in luce una delle caratteristiche più interessanti di Nintendo: la sua capacità di affrontare nuove sfide.
"Penso che ciò che rende Nintendo entusiasmante sia la nostra apertura nell'affrontare qualsiasi sfida", ha detto il papà di Mario. "Tuttavia, anche se dovesse verificarsi una situazione del genere, Mario Kart probabilmente continuerebbe a vendere ancora di più in quello stesso ambito, quindi potrebbe non essere mai superato."
"Tanto tempo fa, prima di creare il primo gioco dei Pokémon, il game director Satoshi Tajiri scherzò con me dicendo che 'se vuoi superare il Mario di Nintendo devi vendere due copie del gioco a ogni cliente'. Fu una delle ragioni per cui nacquero Pokémon Rosso e Verde."
"Credo che sia proprio grazie a persone come lui, sempre determinate in qualche modo a superare chi gli sta davanti, che nascono cose nuove."