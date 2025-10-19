0

Per Miyamoto "i film rimangono per sempre" a differenza dei videogiochi, parlando dei film di Mario e Zelda

Il leggendario game designer Shigeru Miyamoto ha parlato del recente impegno di Nintendo in ambito cinematografico spiegando che i film rimangono sempre a differenza dei videogiochi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/10/2025
Mario nel film

Commentando il recente impegno negli adattamenti cinematografici delle sue famose proprietà intellettuali come Mario e Zelda, Shigeru Miyamoto ha fatto un'affermazione che potrebbe spiegare il suo spostamento in questo nuovo ambito, riferendo che "i film rimangono per sempre", a differenza dei videogiochi.

In base a quanto riferito da Kyodo News, il celebre game designer che ha creato o aiutato a creare gran parte delle storiche proprietà intellettuali di Nintendo ha riferito che "i giochi alla fine possono smettere di funzionare e circolare quando escono nuove versioni, ma i film rimangono per sempre".

Si tratta di una visione interessante, ma che potrebbe risultare alquanto controversa, provenendo da uno sviluppatore leggendario come Miyamoto, perché sembrano quasi sminuire il valore storico dei videogiochi.

Una questione di diffusione e preservazione

Tradotte dal giapponese, è anche possibile che le parole di Miyamoto siano state travisate dalla testata in questione, ma questo è quanto è stato riportato nelle ore scorse, in un articolo che, peraltro, parla più ampiamente della volontà di alcune compagnie nipponiche di impegnarsi con le proprie IP in ambito cinematografico, compresa anche Capcom.

Shigeru Miyamoto
Shigeru Miyamoto

L'affermazione di Miyamoto potrebbe indicare anche il fatto che un film possa raggiungere un pubblico ancora più ampio di un videogioco, e questo può portare alla diffusione di un personaggio o un franchise in maniera più radicata nella cultura popolare.

Super Mario Galaxy è il secondo film della serie e ha anche una data d'uscita Super Mario Galaxy è il secondo film della serie e ha anche una data d'uscita

D'altra parte potrebbe anche alimentare la discussione sulla preservazione effettiva dei videogiochi, considerando che le parole di Miyamoto sembrano fare riferimento proprio alla possibilità di poter fruire dei contenuti usciti in precedenza con l'avanzare della tecnologia, e questo è un ambito su cui i produttori di videogiochi (e ovviamente Nintendo) avrebbero in effetti molto da lavorare.

Ricordiamo che Nintendo ha annunciato Super Mario Galaxy Il Film come nuova produzione animata sulla sua celebre icona, oltre ad avere in lavorazione il film di The Legend of Zelda.

#Nintendo
