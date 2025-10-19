0

Intel e NVIDIA insieme: nasce il primo rack-scale IA ibrido Gaudi–Blackwell

Intel e NVIDIA hanno dato vita al primo rack-scale IA ibrifo Gaudi-Blackwell, diamo un'occhiata a tutti i dettagli relativi a questa importante novità.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/10/2025
Intel Gaudi

Intel sembra aver trovato una nuova linfa vitale per i suoi chip IA attraverso la collaborazione con NVIDIA. L'azienda ha presentato una piattaforma rack-scale "ibrida" che combina i propri acceleratori Gaudi 3 con le GPU Blackwell B200 di NVIDIA.

L'iniziativa, svelata durante l'OCP Global Summit 2025. Secondo SemiAnalysis, la nuova soluzione Gaudi 3 Rack-Scale integra componenti NVIDIA e tecnologie di rete avanzate, creando un sistema in grado di ottimizzare diverse fasi del processo di inferenza IA.

Intel NVIDIA: come funzione il nuovo chip ibrido?

Nel dettaglio, la configurazione assegna compiti specifici a ciascun processore: i Gaudi 3 si occupano della parte di "decode" dell'inferenza, dove la memoria e la larghezza di banda giocano un ruolo cruciale, mentre le Blackwell B200 gestiscono la fase di "prefill", caratterizzata da intensi calcoli di moltiplicazione di matrici.

NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing

Questa divisione dei compiti sfrutta al massimo i punti di forza di ciascuna architettura, combinando la flessibilità del design Ethernet-centrico di Gaudi con la potenza di calcolo tipica delle GPU NVIDIA. A livello infrastrutturale, ogni tray di calcolo integra due CPU Xeon, quattro chip Gaudi 3, quattro NIC NVIDIA ConnectX-7 400 GbE, e un DPU BlueField-3, con un totale di sedici tray per rack. La connettività è assicurata da switch Broadcom Tomahawk 5 con una capacità di 51,2 Tb/s.

Intel NVIDIA: cosa può offrire questa configurazione?

Secondo le prime analisi, questa configurazione ibrida sarebbe in grado di offrire un incremento prestazionale fino a 1,7 volte rispetto a un rack basato solo su GPU B200, almeno nei modelli densi di piccole dimensioni. Tuttavia, queste stime restano da verificare in test indipendenti.

NVIDIA Blackwell
NVIDIA Blackwell

Se la compatibilità e l'efficienza promesse verranno confermate, la combinazione Gaudi-Blackwell potrebbe diventare un modello di riferimento per i sistemi di nuova generazione, capaci di offrire un equilibrio tra prestazioni elevate e flessibilità di rete. Staremo a vedere quale sarà il futuro di questa collaborazione e come si evolverà ulteriormente.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Intel e NVIDIA insieme: nasce il primo rack-scale IA ibrido Gaudi–Blackwell