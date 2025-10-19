Intel e NVIDIA insieme: nasce il primo rack-scale IA ibrido Gaudi–Blackwell

Questa divisione dei compiti sfrutta al massimo i punti di forza di ciascuna architettura, combinando la flessibilità del design Ethernet-centrico di Gaudi con la potenza di calcolo tipica delle GPU NVIDIA . A livello infrastrutturale, ogni tray di calcolo integra due CPU Xeon , quattro chip Gaudi 3, quattro NIC NVIDIA ConnectX-7 400 GbE, e un DPU BlueField-3, con un totale di sedici tray per rack. La connettività è assicurata da switch Broadcom Tomahawk 5 con una capacità di 51,2 Tb/s.

NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing

Intel NVIDIA: cosa può offrire questa configurazione?

Secondo le prime analisi, questa configurazione ibrida sarebbe in grado di offrire un incremento prestazionale fino a 1,7 volte rispetto a un rack basato solo su GPU B200, almeno nei modelli densi di piccole dimensioni. Tuttavia, queste stime restano da verificare in test indipendenti.

NVIDIA Blackwell

Se la compatibilità e l'efficienza promesse verranno confermate, la combinazione Gaudi-Blackwell potrebbe diventare un modello di riferimento per i sistemi di nuova generazione, capaci di offrire un equilibrio tra prestazioni elevate e flessibilità di rete. Staremo a vedere quale sarà il futuro di questa collaborazione e come si evolverà ulteriormente.