La streamer Emiru è stata aggredita al TwitchCon, alimentando la polemica sulla sicurezza all'evento

Una guardia del corpo ha reagito con prontezza allontanando il soggetto in questione, ma sembra rimanere all'ordine del giorno il problema delle falle di sicurezza che anche in altre occasioni erano state evidenziate da altri streamer.

Durante una sessione "Meet & Greet" organizzata nel corso del TwitchCon, e nella quale Emiru stava incontrando vari fan correttamente in fila in attesa del proprio turno per un veloce incontro con la star di Twitch, un uomo si è infiltrato oltre il cordone e ha abbracciato la ragazza, cercando un contatto fisico decisamente troppo ravvicinato.

Nelle ore scorse, la famosa streamer Emiru , tra le più seguite su Twitch, è stata aggredita durante il TwitchCon , fortunatamente senza subire danni fisici ma facendo riemergere le polemiche sulla sicurezza durante eventi del genere.

Un sistema di sicurezza che non sembra funzionare

In seguito all'accaduto, Twitch ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale riferisce che "la salute e sicurezza di tutti i presenti al TwitchCon rimane della massima priorità", giudicando "Totalmente inaccettabile e profondamente inquietante" l'atteggiamento dell'assalitore, il quale pare sia stato "bloccato e impossibilitato a tornare al TwitchCon, oltre ad essere bandito da Twitch".



Emiru ha risposto, a sua volta, al comunicato di Twitch mettendo in dubbio la capacità della piattaforma di organizzare un servizio di sicurezza effettivamente funzionante in eventi del genere.

"Ieri, l'uomo che mi ha aggredita è riuscito a superare tranquillamente diverse barriere, superando anche i controlli in corso presso altre sessioni Meet & Greet riuscendo ad arrivare a contatto con me.

La streamer ha fatto sapere che la guardia del corpo che ha effettivamente allontanato l'aggressore non faceva parte di Twitch ma è del suo team personale, e nonostante ci fossero "almeno tre o quattro" addetti alla sicurezza del TwitchCon nell'area nessuno di questi ha fatto nulla.

A quanto pare, l'aggressore è stato semplicemente allontanato senza particolari conseguenze inizialmente, e sarebbe stato poi bloccato solo in seguito all'insistenza del manager di Emiru, secondo quanto riferito dalla streamer.

L'episodio è peraltro emerso poche settimane dopo che altre streamer famose come Pokimane, Valkyrae e QTCinderella avevano espresso i propri timori a partecipare a TwitchCon ed eventi dal vivo simili a causa delle grosse falle presenti nell'organizzazione della sicurezza.