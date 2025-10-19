Xbox Game Pass perderà tre giochi a fine ottobre, svela l'app ufficiale, e sono tutti molto interessanti

È un periodo di grandi uscite su Game Pass, ma con l'arrivo di nuovi titoli giungono notizie anche di quelli che verranno rimossi, come di consueto: dall'app Xbox sono stati svelati i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass a fine ottobre, e si tratta di tre titoli davvero molto interessanti.
Il fatto che questi siano emersi nelle ore scorse attraverso l'app potrebbe voler dire che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo, ma intanto la comunicazione riguarda la lista ristretta dei titoli che non saranno più disponibili.
Questi sono dunque i tre giochi che lasceranno il Game Pass il 31 ottobre:
- Metal Slug Tactics - Xbox, PC, Cloud
- Return to Monkey Island - Xbox, PC, Cloud
- Jusant - Xbox, PC, Cloud
Il ritorno di un classico, uno rivisitato e un'affascinante novità
Nonostante questo ottobre sia un mese davvero ricco di novità per Game Pass, compreso il lancio di Keeper avvenuto proprio nelle ore scorse e l'arrivo di Ninja Gaiden 4 vicinissimo, previsto per il 21 ottobre, oltre a The Outer Worlds 2 fissato al 29 ottobre, potrebbe valere la pena concentrarsi su questi tre titoli destinati a uscire di scena.
Nel caso non l'abbiate già completato in passato, recuperare Return to Monkey Island è d'obbligo per tutti coloro che hanno amato la serie di Ron Gilbert, e potreste avere abbastanza tempo per completarlo prima della sua uscita dal catalogo il 31 ottobre, oppure potete sfruttare lo sconto dedicato ai titoli del Game Pass per acquistarlo.
Stesso consiglio riguarda anche Jusant, la particolare avventura "alpinistica" di Don't Nod, che ci porta a scalare un'altissima montagna alternando sezioni di arrampicata con esplorazione e riflessione alla scoperta di un'antica civiltà arroccata e i suoi misteriosi segreti.
Pur con qualche incertezza, Metal Slug Tactics è un altro gioco da tenere d'occhio, in quanto riesce in maniera sorprendete a trasferire lo spirito della celebre serie di sparatutto SNK in un'inedita forma da strategico, e anche questo merita di essere almeno provato prima di venire rimosso dal servizio.