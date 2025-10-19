Xbox Game Pass perderà tre giochi a fine ottobre, svela l'app ufficiale, e sono tutti molto interessanti

È un periodo di grandi uscite su Game Pass, ma con l'arrivo di nuovi titoli giungono notizie anche di quelli che verranno rimossi, come di consueto: dall'app Xbox sono stati svelati i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass a fine ottobre, e si tratta di tre titoli davvero molto interessanti.

Il fatto che questi siano emersi nelle ore scorse attraverso l'app potrebbe voler dire che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo, ma intanto la comunicazione riguarda la lista ristretta dei titoli che non saranno più disponibili.

Questi sono dunque i tre giochi che lasceranno il Game Pass il 31 ottobre: