FaZe Clan perde improvvisamente diversi membri celebri, che lasciano il gruppo in polemica

Sembra ci sia un terremoto in corso presso il FaZe Clan, celebre gruppo di streamer e giocatori professionisti, con diversi elementi di spicco che hanno deciso di lasciare il team improvvisamente e contemporaneamente, a quanto pare in polemica con il nuovo proprietario del brand.
Difficile avere un quadro preciso della situazione al momento, ma da quanto emerge sembra che alcuni dei membri più popolari del FaZe Clan abbiano deciso di abbandonare il gruppo, come FaZe Adapt, Lacy, StableRonaldo e vari altri, cosa che sembra aver colto di sorpresa non solo i fan ma anche altri membri dello stesso clan.
Considerando la celebrità raggiunta dal gruppo di streamer e giocatori, che da anni si trova ai vertici degli ascolti per quanto riguarda la trasmissione di gameplay e anche l'attività competitiva su giochi come Call of Duty e Counter-Strike, si tratta di un episodio di notevole rilevanza, in questo ambito.
Problemi con la nuova dirigenza
In attesa di comunicazioni più precise, alcuni di questi hanno indicato in una disputa sui contratti l'elemento scatenante di questa diaspora, con altri personaggi, come l'ex-FaZe PlaqueBoyMax, ad accusare direttamente il CEO Richard "FaZe Banks" Bengtson di aver portato a questa situazione.
Al momento, i protagonisti di questo "esodo di massa" da FaZe sono Adapt, JasonTheWeen, LacyHimself, SilkySzn e Stable Ronaldo, ma è possibile che altri si aggiungano alla lista, anche perché la polemica con la nuova proprietà sembra non essersi placata.
I problemi si sono iniziati ad accumulare dopo che GameSquare ha acquisito la maggioranza di FaZe Clan e i contenuti mediatici collegati lo scorso luglio, portando a un contrasto sulla gestione dei diritti.
A questo punto attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.