FaZe Clan perde improvvisamente diversi membri celebri, che lasciano il gruppo in polemica

Sembra ci sia un terremoto in corso presso il FaZe Clan, celebre gruppo di streamer e giocatori professionisti, con diversi elementi di spicco che hanno deciso di lasciare il team improvvisamente e contemporaneamente, a quanto pare in polemica con il nuovo proprietario del brand.

Difficile avere un quadro preciso della situazione al momento, ma da quanto emerge sembra che alcuni dei membri più popolari del FaZe Clan abbiano deciso di abbandonare il gruppo, come FaZe Adapt, Lacy, StableRonaldo e vari altri, cosa che sembra aver colto di sorpresa non solo i fan ma anche altri membri dello stesso clan.

Considerando la celebrità raggiunta dal gruppo di streamer e giocatori, che da anni si trova ai vertici degli ascolti per quanto riguarda la trasmissione di gameplay e anche l'attività competitiva su giochi come Call of Duty e Counter-Strike, si tratta di un episodio di notevole rilevanza, in questo ambito.