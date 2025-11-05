Apple prepara l'M5 Ultra per il Mac Studio 2026: design monolitico e chip da workstation

Storicamente, Apple ha creato i suoi chipset "Ultra" unendo due varianti "Max" attraverso il connettore UltraFusion . Tuttavia, data la speculazione che l'M4 Max sia stato lanciato senza il connettore UltraFusion, si ipotizza che Apple abbia optato per un design a single-die per il processore M4 Ultra. Se l'M5 Max dovesse seguire la stessa strada, è probabile che anche l'M5 Ultra presenterà un design monolitico .

Apple starebbe preparando il chip di punta della prossima generazione, l'M5 Ultra , con l'obiettivo di lanciarlo in un Mac Studio aggiornato nel 2026 . Secondo le indiscrezioni, l'azienda di Cupertino punterebbe direttamente all'M5 Ultra, saltando completamente lo sviluppo e il rilascio di una potenziale versione M4 Ultra.

Architettura e specifiche del nuovo chip M5 Ultra che sarà presente nel Mac Studio 2026

I dettagli sulle specifiche dell'M5 Ultra, come il numero di core CPU e GPU, non sono ancora noti. Tuttavia, come per le varianti M5 Pro e M5 Max, il nuovo SoC di classe workstation potrebbe offrire blocchi CPU e GPU separati. Questa architettura potrebbe consentire configurazioni uniche e personalizzate in base alle esigenze specifiche degli utenti.

Ad esempio, i professionisti con carichi di lavoro intensivi potrebbero teoricamente configurare il loro M5 Ultra con un minor numero di core CPU a favore di un aumento dei core GPU. La finestra di lancio prevista per l'M5 Ultra è il 2026, dopo il debutto dell'M5 Pro e dell'M5 Max, attesi all'inizio dell'anno. La stessa tempistica si allinea con l'arrivo previsto di un MacBook a basso costo, anch'esso previsto per la prima metà del 2026.