Apple M5 sfiora le prestazioni dell’M1 Ultra con metà dei core: efficienza da record

Apple ha ancora una volta ridefinito i confini della potenza dei propri chip. Secondo i dati emersi dai benchmark di Geekbench 6, il nuovo Apple M5, integrato nei MacBook Pro e iPad Pro di ultima generazione, è in grado di offrire prestazioni quasi identiche a quelle dell'M1 Ultra, il processore workstation di punta presentato nel 2022.

Il risultato è sorprendente: l'M5 risulta solo il 4,9% più lento in multi-core, pur avendo la metà dei core CPU. Per fare un confronto, l'M1 Ultra dispone di 20 core totali (16 performance e 4 efficiency) con una frequenza massima di 3,22 GHz, mentre l'M5 conta 10 core (6 performance e 4 efficiency) che raggiungono 4,61 GHz nella versione per MacBook Pro e 4,43 GHz su iPad Pro.