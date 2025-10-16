4

Nuovo MacBook Pro M5: caratteristiche ufficiali, miglioramenti, prezzi e disponibilità

Il nuovo MacBook Pro con chip M5 offre prestazioni IA più veloci, autonomia fino a 24 ore e altre novità. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/10/2025
Apple MacBook Pro 14' chip M5

Apple ha ufficialmente annunciato il suo nuovo MacBook Pro con chip M5. Si tratta di un prodotto che dovrebbe offrire prestazioni fino a 3,5 volte superiori nei flussi di lavoro IA, oltre a garantire una maggiore autonomia e una serie di cambiamenti che vi riepiloghiamo di seguito. Vediamo tutti i dettagli ufficiali.

Caratteristiche ufficiali del MacBook Pro M5

L'azienda di Cupertino ha presentato il MacBook Pro da 14". Il prodotto è dotato di display Liquid Retina XDR, disponibile anche nell'opzione con nanotexture, sistema audio a sei altoparlanti, funzioni di Apple Intelligence e videocamera Center Stage da 12MP. Il cuore pulsante di questo MacBook, però, è chiaramente il chip M5. Quest'ultimo ha una GPU di nuova generazione con un Neural Accelerator in ogni core. In parole semplici, le prestazioni IA sono fino a 3,5 volte più veloci, mentre la grafica è fino a 1,6 volte più scattante (facendo riferimento al modello precedente). Anche la CPU è più veloce, quindi l'esecuzione di grandi modelli linguistici on-device è ancora più efficiente. A contribuire è la batteria, che dovrebbe garantire fino a 24 ore di autonomia.

MacBook Pro M5
MacBook Pro M5

"Il chip M5 segna il prossimo grande salto in avanti in ambito IA per Mac e garantisce un enorme miglioramento in termini di prestazioni grafiche, accelerando i flussi di lavoro più impegnativi per utenti di ogni tipo, da chi studia a chi si occupa di creatività, da chi sviluppa app a chi offre servizi professionali", ha dichiarato John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. "Con le sue spettacolari prestazioni, l'eccezionale autonomia e un display che non ha eguali, il chip M5 porta il nuovo MacBook Pro 14" ad un livello superiore".

Il nuovo chip M5: prestazioni migliorate

Come vi abbiamo già spiegato in un articolo precedente (lo trovate qui sotto), questo nuovo chip rende possibili frame rate fino a 1,6 volte superiori nel gaming, facendo riferimento al modello con M4. Inoltre, il design a 10-core offre prestazioni multi-thread più scattanti fino al 20%, rendendolo perfetto per lavori di multitasking o per sfruttare applicazioni particolarmente esigenti.

Apple M5: il nuovo chip porta l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza Mac, iPad e Vision Pro Apple M5: il nuovo chip porta l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza Mac, iPad e Vision Pro

Apple ha infatti rivolto particolare attenzione al product design e ad applicazioni come Notion e Jira, ma si tratta comunque di un valido prodotto a 360 gradi. A contribuire è la banda di memoria unificata di oltre 150 GBps, che permette di manipolare scene particolarmente impegnative nelle app 3D o di lavorare con modelli IA di grandi dimensioni.

Le differenze tra MacBook Pro M4 e M5

Apple ha elencato alcune delle principali differenze tra i MacBook Pro con chip M1, M4 e M5:

  • Rendering 3D fino a 6,8 volte più veloce in Blender rispetto al Pro 13" con M1. Fino a 1,7 volte più veloce rispetto al Pro 14" con chip M4
  • Frame rate fino a 3,2 volte superiori nei giochi (facendo riferimento al Pro 13" con M1). Fino a 1,6 volte superiori rispetto al Pro 14" con chip M4
  • Ottimizzazione video con IA fino a 7,7 volte più veloce in Topaz Video rispetto al Pro con M1. Fino a 1,8 volte più veloce rispetto all'M4
  • Processo di build fino a 2,1 volte più veloce compilando codice in Xcode, rispetto al Pro con M1. Fino a 1,2 volte più veloce rispetto all'M4
Immagine
Immagine
Immagine

L'azienda di Cupertino ha poi fatto riferimento ai sistemi con processore Intel. Il chip M5 offre infatti prestazioni IA fino a 86 volte più veloci, una GPU fino a 30 volte più veloce con ray tracing e una CPU fino a 5,5 volte più rapida. Anche la batteria è migliore e dura fino a 14 ore in più rispetto ai modelli con Intel (4 ore in più rispetto ai modelli con M1).

Le funzioni di macOS Tahoe

Sono presenti diverse funzioni volte a rendere l'esperienza utente ancora più fruibile. Apple ha introdotto importanti aggiornamenti a Spotlight, per semplificare la ricerca di app e file e rendere le azioni più immediate e fluide, che si tratti di inviare email o creare una nota.

MacBook Pro 14' con chip M5
MacBook Pro 14" con chip M5

Troviamo inoltre il nuovo design Liquid Glass con diverse opzioni di personalizzazione, un Centro di Controllo aggiornato e le funzioni di Apple Intelligence.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo MacBook Pro 14" M5 può essere già preordinato sul sito ufficiale di Apple. Le consegne inizieranno mercoledì 22 ottobre. Il prodotto è disponibile nelle versioni nero siderale e argento, con prezzi a partire da 1.849 €. Tuttavia, la confezione non include un caricabatterie, che dovrà essere acquistato separatamente almeno in Europa. Se non avete già un alimentatore compatibile, vi toccherà spendere ulteriori 65 € per il caricabatterie da 70W e 85 € per quello da 96W.

Il MacBook Pro M5 già disponibile per il preordine
Il MacBook Pro M5 già disponibile per il preordine

Se negli USA e negli altri paesi al di fuori dell'Europa il nuovo MacBook viene fornito con l'alimentatore USB-C da 70 W, i clienti europei dovranno adattarsi diversamente a causa delle normative. In ogni caso, all'interno della confezione troverete un cavo USB-C MagSafe 3.

