Nuovo MacBook Pro M5: caratteristiche ufficiali, miglioramenti, prezzi e disponibilità

Caratteristiche ufficiali del MacBook Pro M5

L'azienda di Cupertino ha presentato il MacBook Pro da 14". Il prodotto è dotato di display Liquid Retina XDR, disponibile anche nell'opzione con nanotexture, sistema audio a sei altoparlanti, funzioni di Apple Intelligence e videocamera Center Stage da 12MP. Il cuore pulsante di questo MacBook, però, è chiaramente il chip M5. Quest'ultimo ha una GPU di nuova generazione con un Neural Accelerator in ogni core. In parole semplici, le prestazioni IA sono fino a 3,5 volte più veloci, mentre la grafica è fino a 1,6 volte più scattante (facendo riferimento al modello precedente). Anche la CPU è più veloce, quindi l'esecuzione di grandi modelli linguistici on-device è ancora più efficiente. A contribuire è la batteria, che dovrebbe garantire fino a 24 ore di autonomia.

MacBook Pro M5

"Il chip M5 segna il prossimo grande salto in avanti in ambito IA per Mac e garantisce un enorme miglioramento in termini di prestazioni grafiche, accelerando i flussi di lavoro più impegnativi per utenti di ogni tipo, da chi studia a chi si occupa di creatività, da chi sviluppa app a chi offre servizi professionali", ha dichiarato John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. "Con le sue spettacolari prestazioni, l'eccezionale autonomia e un display che non ha eguali, il chip M5 porta il nuovo MacBook Pro 14" ad un livello superiore".