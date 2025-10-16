Squirrel with a Gun annunciato per Nintendo Switch 2 con un trailer

E non ci sarà da aspettare troppo: il debutto sulla nuova console portatile di casa Nintendo è fissato per il 18 novembre . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che potete visualizzare qui sotto e che mostra alcune delle follie che ci aspettano.

Maximum Entertainment e lo studio Dee Dee Creations hanno annunciato che l'irriverente action Squirrel with a Gun arriverà anche su Nintendo Switch 2 .

Uno scoiattolo arrabbiatissimo e armato fino ai denti

Squirrel with a Gun è un action platform uscito lo scorso anno su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco ci mette nei panni di uno scoiattolo rancoroso che, un bel giorno, impara a usare armi da fuoco e decide di scatenare il caos per le strade... tutto per ottenere delle preziose ghiande dorate.

Il pretesto narrativo, già di per sé surreale, dà vita a situazioni assurde e ricche d'azione, tra sparatorie, acrobazie e esecuzioni coreografiche. Quando non si semina il panico, ci si dedica a sezioni platform più tranquille e ad attività alternative, come partite di football americano, gare a bordo di macchinine, inseguimenti improbabili e una parodia del celebre gioco "the floor is lava".