Non fraintendete, perché a suo modo funziona, anche se solo per il tempo di qualche sghignazzata e solo accettandone la natura. Insomma, a coinvolgere sono soprattutto le dinamiche culturali che lo hanno prodotto , ben individuabili, non certo il gameplay. Anche perché il gameplay è un mezzo disastro, come vedremo.

Squirrel with a Gun è figlio della generazione dei meme . È un concentrato di situazioni e momenti che guardano a quella cultura del LOL fatta di battute finto trasgressive, trasmissioni televisive conformiste e una visione del mondo da Barbie rimasticata. È Skibidi Toilet che incontra Goat Simulator, senza avere la classe della capra e senza l'eccentrica noncuranza verso l'esistente delle teste aliene che escono dai water. L'idea alla base del progetto è leggera come l'aria e riassumibile in: abbiamo fatto un video di uno scoiattolo con una pistola diventato virale, ora come facciamo a trasformarlo in un videogioco ?

La telecamera

Sì, nel momento in cui l'eco delle risatine si affievolisce e si inizia a giocare per giocare, ci si trova di fronte a un titolo poco rifinito, che non ha molto da dire e che non funziona in nessun aspetto. Ha veramente dei problemi macroscopici, a partire dalla terrificante telecamera, che ha la tendenza a piazzarsi sempre nel posto sbagliato, tanto da rendere spesso molto difficili anche dei salti in teoria semplicissimi.

Lo scoiattolo punta un'arma contro una passante

Il sistema di controllo non aiuta per niente in tal senso, visto che è scivolosissimo e non sembra di controllare uno scoiattolo, ma una specie di creatura gelatinosa che, a parte saltare e aggrapparsi ad alcuni oggetti, non riesce a fare praticamente niente di quello che farebbe uno scoiattolo ver0, tanto che viene da chiedersi se gli sviluppatori abbiano studiato un po' il personaggio.

Non che un po' di libertà in più avrebbe migliorato la situazione, considerando che anche saltare tra delle grosse piattaforme viene reso uno strazio dalla telecamera e dalla mancanza di aiuti visuali per comprendere la distanza della piattaforma da raggiungere. Sembra di essere di fronte a uno dei primi platform 3D, quando gli sviluppatori andavano a tentoni e sperimentavano modi per compensare alcuni problemi derivanti dall'uso della terza dimensione.

Problemi risolti da decenni, ma che in Squirrel with a Gun si manifestano sin dalla fase iniziale, quello che dovrebbe essere il tutorial, e che vengono accentuati quando si è liberi di esplorare una cittadina costruita praticamente a caso, in cui abbondano le citazioni della cultura trash di cui sopra, ma che in buona sostanza non ha niente di interessante da raccontare. Quindi finiamo in un campo minato, partecipiamo a una festa con un tipo triste in cui facciamo esplodere un barbecue, entriamo in una casa con il pavimento pieno di lava e altre banalità del genere. C'è anche un carro armato guidato da un tizio calvo che porta una felpa con scritto "Daddy", per dire.