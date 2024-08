Il folle Squirrel with a Gun ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, ecco il nuovo trailer

Gli sviluppatori di Dee Dee Creations hanno annunciato la data di uscita delle versioni console di Squirrel with a Gun , un bizzarro action in cui impersoniamo un scoiattolo inviperito che può utilizzare armi da fuoco di vario genere per generare il caos. Sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 15 ottobre .

Nei panni di un roditore molto arrabbiato

Squirrel with a Gun è un insolito action shooter sandbox con elementi platformer dove, come accennato in apertura, impersoneremo uno scoiattolo in grado di usare armi da fuoco di vario genere, come pistole, fucili da cecchino e bazooka, che ha l'obiettivo di seminare il caos mentre cerca di mettere le zampe su delle ghiande dorate.

Grazie a questo pretesto, il gioco di Dee Dee Creations ci farà vivere situazioni assurde e ricche d'azione, dove dovremo farci strada a suon di proiettili e attacchi coreografici. Quando non compie una strage, il nostro peloso protagonista si cimenta anche in attività meno violente, come il football americano, gare a bordo di macchinine e una sorta di parodia del gioco "the floor is lava".