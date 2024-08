Concord è disponibile da oggi su PS5 e PC: il trailer di lancio è spettacolare

Di sicuro lo sparatutto competitivo di Firewalk Studios si pone come un ambizioso tentativo di rivitalizzare un genere che con Overwatch era riuscito a coinvolgere decine di milioni di persone , e che possiede dunque un enorme potenziale per chi sarà in grado di coglierlo ed esprimerlo.

La nostra recensione

Abbiamo accennato a un'accoglienza non proprio positiva da parte della stampa internazionale per la nuova esclusiva PlayStation, e in effetti anche la nostra recensione di Concord non esprime pareri entusiastici, anzi inquadra l'hero shooter prodotto da Sony come un'esperienza al momento dimenticabile.

A determinare queste sensazioni è stata l'insolita scelta del modello premium, il fatto che alcune meccaniche del gameplay risultino contrastanti fra di loro, un bilanciamento da rivedere quasi del tutto e un design anonimo per i personaggi, quest'ultima una mancanza non da poco.

Dopodiché, essendo Concord un live service nonché una produzione first party Sony è lecito immaginare un piano di supporto post-lancio molto solido, ricco di contenuti e aggiornamenti che possano in qualche modo raddrizzare un debutto così controverso.