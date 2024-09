Enotria: The Last Song arriverà su Xbox: il team sta collaborando con Microsoft e ringrazia Phil Spencer

Il motivo? Secondo il team, Microsoft non stava rispondendo da mesi alle richieste di Jyamma Games , che non aveva così modo di dare il via al processo di pubblicazione. Pare però che la situazione si sia risolta nel momento nel quale il tutto è diventato di dominio pubblico.

Vi è un nuovo aggiornamento sulle condizioni della versione Xbox di Enotria: The Last Song , il gioco di ruolo d'azione italiano realizzato da Jyamma Games. Il team, come vi avevamo segnalato, ha di recente svelato che il gioco sarebbe arrivato inizialmente su PS5 e PC, mentre la versione per la console di Microsoft veniva rimandata a data da definire.

La dichiarazione di Jyamma Games

Microsoft aveva già chiesto scusa per la situazione e ora pare che il tutto si stia risolvendo. "Vorremmo ringraziare ufficialmente [l'amministratore delegato di Microsoft Gaming] Phil Spencer e il suo team per averci contattato prontamente e per averci aiutato a risolvere la nostra situazione", ha scritto lo studio tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. "Vorremmo anche ringraziare la nostra incredibile comunità per tutto il supporto dimostrato negli ultimi giorni. La vostra voce è stata ascoltata molto forte e chiara e il vostro impegno è stato commovente".

"Ora stiamo lavorando a stretto contatto con Microsoft e speriamo che questa collaborazione porti a pubblicare il gioco per Xbox il prima possibile".

Indipendentemente da questa novità, la versione Xbox Series X|S di Enotria: The Last Song non ha per ora una data di uscita. Il videogioco è previsto attualmente solo per PS5 e PC, con data di uscita fissata per il 19 settembre. Non ci resta che attendere novità ufficiali a riguardo e sperare che i giocatori Xbox desiderosi di lanciarsi in questo soulslike italiano non debbano attendere troppo.