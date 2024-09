Microsoft ha chiesto scusa a Jyamma Games per la mancanza di comunicazione su Enotria: The Last Song

Microsoft pare essersi scusata con lo studio di sviluppo italiano Jyamma Games , dopo l'annuncio che Enotria: The Last Song è stato rinviato a tempo indefinito su Xbox , che ha portato la software house a spiegare di averlo fatto perché non ha ricevuto risposte dalla casa di Redmond per la certificazione del gioco. Dalla richiesta sono passati ben due mesi.

Lavori in corso

Jacky Greco, il capo di Jyamma, ha affermato sul canale Discord ufficiale di Enotria (messaggio di cui abbiamo verificato direttamente l'esistenza) di essere stato contattato da Microsoft dopo l'annuncio e che attualmente stanno lavorando per risolvere la situazione.

Su Discord, Greco ha spiegato di nuovo la decisione presa, affermando che nonostante ci fosse una versione Xbox pronta, Microsoft ha ignorato le richieste fatte relative al processo di certificazione per due mesi.

"Ho speso un sacco di soldi per la conversione e loro hanno deciso di ignorarci", ha scritto Greco. "Ovviamente non gli importa di Enotria e non si preoccupano [dei giocatori]".

Jyamma Games aveva affermato a marzo che non avrebbe lanciato Enotria su Xbox in contemporanea alle altre piattaforme, perché voleva realizzare "un'esperienza superiore per i giocatori PC e PS5". Con il rinvio del gioco a settembre la decisione era stata rivista.

Jyamma Games non è l'unico studio di sviluppo ad aver avuto problemi a pubblicare su Xbox. Scott Junior, CPO di Funcom, ha recentemente dichiarato a VG247 di aver avuto problemi di ottimizzazione per la versione Xbox Series S di Dune: Awakening. In passato, anche Larian Studios ha trovato dei problemi tecnici per la conversione di Baldur's Gate 3 su Series S, tanto da rinviare l'uscita del gioco sulla piattaforma.