AMD Ryzen Z2 è il nuovo processore per console portatili in arrivo nel 2025

AMD ha annunciato nel corso delle ultime ore il nuovo chip per portatili Ryzen Z2, in arrivo nel corso dei primi mesi del 2025.

Il settore delle console portatili sta conoscendo negli ultimi anni un nuovo periodo di auge, grazie soprattutto alla presenza di modelli come Nintendo Switch, Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e altre ancora, che consentono di giocare ai videogiochi del momento in mobilità e senza nessun compromesso significativo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la compagnia AMD ha annunciato un nuovo chip completamente inedito e dedicato alle prossime console portatili in uscita: scopriamone insieme i dettagli e le possibili specifiche.

AMD Ryzen Z2: le console che lo monteranno La notizia sarebbe trapelata in occasione di IFA 2024, una tra le più grandi fiere mondiali dedicate all'elettronica di consumo, nel corso di una sessione Q&A da parte di Digital Trends nei confronti di alcuni dipendenti di Microsoft e AMD. Le prossime console portatili che monteranno il nuovo chip AMD saranno presumibilmente ASUS ROG Ally 2 e Lenovo Legion Go 2. ASUS ROG Ally X Ad oggi, gran parte delle console portatili sul mercato montano il chip AMD Ryzen Z1 Extreme. Ricordiamo per esempio l'ultimo modello di console Lenovo, Legion Go, che monta al suo interno il chip AMD Ryzen Z1 Extreme, così come la più recente ASUS ROG Ally X. Uno dei focus più importanti su cui si indirizzerà il lavoro della compagnia sarà senz'ombra di dubbio l'autonomia, che ancor oggi rappresenta purtroppo uno dei principali talloni d'Achille di questi sistemi portatili.