Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi di settembre, da Age of Empire a Riders Republic

È arrivato puntuale all'inizio del mese l'annuncio sui nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass in questa prima metà di settembre, che propone agli abbonati al servizio una quantità piuttosto ristretta di titoli, ma tutti di notevole livello, tra i quali anche una nuova esclusiva di Xbox Game Studios particolarmente attesa. Anche in questo caso la nuova mandata di giochi è compatta, come accade più spesso di recente, con Microsoft che sembra puntare meno alla quantità ma proponendo comunque titoli mediamente "grossi", specialmente in corrispondenza del lancio delle produzioni interne, e quest'ultime dovrebbero iniziare a rappresentare una parte importante dell'offerta di Game Pass nei prossimi mesi. Dopo la beta di Call of Duty: Black Ops 6 che sfocerà il mese prossimo nell'arrivo del gioco completo, la lineup di produzioni interne ed esclusive parte proprio in questa prima fase di settembre con il lancio di Age of Mythology: Retold e dovrebbe proseguire di mese in mese con uscite di notevole rilievo per quest'ultima parte dell'anno, dunque il catalogo di Game Pass è destinato a vivacizzarsi in maniera notevole. Questo dovrebbe anche cercare di giustificare, almeno in parte, l'incremento di prezzo che avverrà a partire dal 12 settembre: anche chi è già iscritto al servizio vedrà l'arrivo del nuovo livello Game Pass Standard e l'incremento di prezzo dell'Ultimate, pertanto speriamo che a questo corrisponda anche a un mantenimento di alti standard per l'offerta di giochi. Andiamo dunque a vedere i giochi in arrivo su Game Pass nella prima ondata di settembre, ricordando anche quelli che verranno rimossi alla metà del mese e il fatto che il primo gioco di settembre, Star Trucker, sia già disponibile, annunciato con la seconda mandata di titoli di agosto.

Age of Mythology: Retold - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 settembre Il primo gioco ufficiale della mandata di settembre è subito un peso massimo, con Age of Mythology: Retold che arriva direttamente nel catalogo di Game Pass come si conviene alle produzioni first party di Microsoft, in questo caso subito disponibile sia su PC che su console. Il remake arriva in risposta alle insistenti richieste dei fan, che da molto tempo sperava in un rilancio di questo particolare strategico in tempo reale scomparso dalle scene da oltre 20 anni, ma mai dimenticato. Si tratta di un'altra ottima operazione di recupero e ammodernamento da parte di World's Edge, team di Xbox Game Studios dedito alla cura dei giochi strategici della compagnia, ovvero gli Age of, che finora hanno avuto trattamenti veramente lodevoli tra edizioni rimasterizzate e nuovi capitoli. Age of Mythology: Retold ribadisce la cura riservata a questi titoli, attraverso una rielaborazione attentissima alle caratteristiche dell'originale ma con nuovi adattamenti che risultano ben calibrati per la fruizione sulle macchine moderne, in questo caso anche con un buon adattamento per l'uso del controller su console fin dal giorno di lancio. Creato originariamente da Ensemble Studios, il gioco in questione è uno strategico in tempo reale nel quale possiamo gestire varie fazioni guidate da divinità specifiche, aggiungendo poteri speciali e dinamiche sovrannaturali agli scontri tra unità. Lo abbiamo già recensito e ci è piaciuto parecchio.

Expeditions: A MudRunner Game - Cloud, Console e PC, 5 settembre La serie MudRunner si è rivelata una vera e propria hit, riuscendo a trovare un proprio spazio specifico nell'affollato panorama delle simulazioni attraverso un gameplay che mischia il realismo a situazioni decisamente estreme. Uno degli scenari di Expeditions: A MudRunner Game L'idea geniale è stata concentrarsi su alcuni aspetti peculiari della guida, costruendo un modello che presenta caratteristiche molto profonde, in termini di risposta ai comandi e alla configurazione del terreno, e proponendo sfide diverse da qualsiasi altro gioco a base di veicoli. Expeditions: A MudRunner Game è uno spin-off che cerca di espandere un po' il concetto molto specifico usato dai capitoli precedenti, ma il gameplay è basato sempre sulla capacità di guidare veicoli fuoristrada su terreni estremamente accidentati. In questo caso siamo protagonisti di una spedizione scientifica che deve inoltrarsi attraverso vari territori, cercando di portare veicoli e attrezzature su percorsi apparentemente impossibili. Expeditions: A MudRunner Game ci porta in diverse ambientazioni, dai deserti più aridi alle foreste più intricate fino alle montagne più alte e scoscese, cercando di raggiungere i luoghi prestabiliti con i mezzi in dotazione. La base è ancora la simulazione fisica avanzata, ma in questo caso con una struttura di gioco un po' più articolata, cosa che lo rende particolarmente interessante per tutti.

Riders Republic - Cloud, Console e PC, 11 settembre In qualche modo in linea con un tema principale di questa mandata, Riders Republic potrebbe essere considerato una sorta di simulazione di sport estremi, anche se la sua anima arcade lo rende qualcosa di più dinamico e vivace. Una corsa di downhill in Riders Republic Il gioco Ubisoft è incentrato soprattutto sulla sfida multiplayer, che ci porta a gareggiare con numerosi utenti in un contesto online attraverso alcune discipline "estreme" outdoor come il downhill, lo sci, lo snowboard e il volo con tuta alare. L'idea è di coinvolgere una grande quantità di giocatori all'interno di corse folli in queste discipline all'interno di una stessa gigantesca mappa condivisa, da attraversare sui mezzi scelti per intraprendere le discese. Ispirate a vari parchi naturali americani, le mappe di Riders Republic presentano ambientazioni variegate, spaziando tra montagne innevate, pareti rocciose, boschi, canyon, radure e vallate verdeggianti, offrendo degli scorci spettacolari dal punto di vista naturalistico che invogliano ulteriormente l'esplorazione e la corsa libera attraverso diversi percorsi. Le modalità di gioco sono svariate, tra Tricks Battle incentrate sull'abilità nell'eseguire trick e acrobazie, Free for All come modalità PvP classica e Mass Race, ovvero le corse tutti insieme per oltre 50 giocatori contemporaneamente su veicoli e discipline diversi.

Train Sim World 5 - Cloud, Console e PC, 17 settembre C'è qualcosa nei treni che affascina milioni di persone, questo ormai è un fatto che sembra strettamente legato alla natura umana, come dimostrano decenni di tradizione modellistica e di collezionismo. Un incrocio fra treni in Train Sim World 5 Con l'avvento dei videogiochi, questa irresistibile passione per i veicoli a rotaia ha tardato un po' a manifestarsi, ma è infine esplosa con una buona quantità di simulazioni specificamente dedicate al mondo ferroviario, e Train Sim World è emersa come una delle migliori interpretazioni di questo amore ancestrale. La serie si è già affacciata in precedenza sui servizi in abbonamento, dunque non stupisce più di tanto che anche il nuovissimo Train Sim World 5 giunga su Game Pass direttamente nel giorno di lancio, tra le novità assolute di settembre. È un'evoluzione in senso lineare rispetto ai capitoli precedenti, proponendo una maggiore quantità di contenuti e una base tecnologica più avanzata, in grado di mettere in scena ambientazioni più complesse e realistiche, oltre ovviamente a modelli di treni ancora più dettagliati e vari. Non si tratta propriamente di un gioco per tutti, ma il lancio su Game Pass potrebbe avvicinare a questo particolare genere anche chi è semplicemente interessato ai treni, potendo in questo modo sperimentare da vicino una simulazione piuttosto ampia e complessa.