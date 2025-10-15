Apple M5: il nuovo chip porta l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza Mac, iPad e Vision Pro

AI e grafica diventano un tutt’uno

Il punto di forza del nuovo M5 è proprio la GPU, che Apple ha ripensato per rendere l'elaborazione neurale parte integrante del rendering grafico. Ogni core gestisce contemporaneamente dati visivi e modelli di apprendimento automatico, offrendo un netto miglioramento nei carichi AI complessi, come il rendering generativo o le simulazioni 3D dinamiche. I progressi non riguardano solo l'intelligenza artificiale: grazie al ray tracing di terza generazione e a un sistema di cache dinamica aggiornato, M5 raggiunge fino al 45% di prestazioni grafiche in più rispetto al suo predecessore, riducendo i tempi di rendering nei progetti creativi e migliorando la qualità visiva dei giochi su macOS e iPadOS.

Al centro della nuova piattaforma c'è anche un Neural Engine a 16 core più efficiente, pensato per alimentare sia le funzioni di Apple Intelligence, come Genmoji, Image Playground o Smart Replies, sia le applicazioni di realtà aumentata su Vision Pro. L'intero sistema è stato riprogettato per eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul dispositivo, garantendo tempi di risposta più rapidi senza sacrificare la privacy dell'utente. Gli acceleratori neurali nella GPU, nella CPU e nel Neural Engine collaborano in tempo reale, distribuendo i carichi di lavoro in modo adattivo a seconda dell'applicazione.