NUTMEG! A Deckbuilding Retro Football Manager è disponibile con una demo su Steam

Sumo Digital e Secret Mode hanno annunciato la disponibilità della demo di NUTMEG! A Deckbuilding Retro Football Manager su Steam nell'ambito dell'IGN Fan Fest: una grande occasione per provare con mano l'originale mix fra manageriale e deck builder.

La demo ruota attorno alla Matchday Experience e permette di rivivere quattro partite storiche, ognuna caratterizzata da due o più scenari differenti. La finale della Milk Cup del 1986, in cui Oxford sconfisse 3-0 un determinato avversario, offre ad esempio la possibilità di ribaltare il risultato nei panni dei Rangers di Royal Park.

Gli appassionati avranno inoltre la possibilità di affrontare una finale playoff del 1998, con Charlton e Sunderland che si contendono la vittoria senza arrivare ai calci di rigore, ma non mancano neppure le sfide in stile "giant killer" in cui bisogna battere il Liverpool al comando di Wimbledon o affrontare i diavoli del Manchester alla guida del Grimsby.

A caratterizzare la demo di NUTMEG! A Deckbuilding Retro Football Manager è il particolare sistema basato sulle carte, in cui ogni decisione tattica può rovesciare le sorti dell'incontro e giocare bene signfica ottenere pacchetti di carte e combinarli per potenziare il mazzo, sorprendendo così i propri avversari.