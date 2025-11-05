Atari 50: The Anniversary Celebration si espande il catalogo di classici con il DLC "Namco Legendary Pack"

Oltre a contenere ben 115 giochi , la compilation contiene anche documentari e informazioni molto interessanti sulla storia di Atari e della sua epica videoludica, fungendo da prodotto multimediale davvero molto interessante.

Curata da Digital Eclipse, etichetta specializzata nella rielaborazione e preservazione dei classici del videogioco, la raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration è stata elaborata per il cinquantesimo anniversario della compagnia in questione e contiene numerosi giochi tratti dalle varie console Atari.

Atari 50: The Anniversary Celebration diventa ancora più ampio e ricco con l'arrivo del DLC "Namco Legendary Pack" , che aggiunge vari classici della compagnia nipponica alla mega-raccolta di giochi storici, inserendo tra gli altri anche Pac-Man: vediamo la data di uscita dell'espansione e la lista dei giochi contenuti.

La lista dei giochi Namco

Ci sono state già altre aggiunge all'ampio catalogo di Atari 50: The Anniversary Celebration, ma in questo caso il DLC si concentra su un'altra etichetta storica, ovvero Namco, prima della sua fusione con Bandai: sarà disponibile il 13 novembre al prezzo di 7,99$.

All'interno troviamo 14 giochi, ma si tratta sostanzialmente di varie versioni di cinque giochi, che tuttavia assumono aspetti e caratteristiche molto differenti tra una piattaforma e l'altra.

Vediamo l'elenco dei giochi presenti nel DLC:

DIG DUG (2600)

DIG DUG (5200)

DIG DUG (Arcade)

DIG DUG (Atari 7800)

DIG DUG (Atari 8-bit)

GALAGA (7800)

GALAXIAN (2600)

GALAXIAN (5200)

GALAXIAN (Atari 8-bit)

PAC-MAN (5200)

PAC-MAN (Atari 8-bit)

XEVIOUS (7800)

XEVIOUS (Arcade)

PAC-MAN (2600)

Ovviamente si tratta dei giochi Namco che hanno avuto a che fare con le console Atari, dunque non è una raccolta completa dei titoli dell'etichetta all'epoca ma di quelli che hanno effettivamente raggiunto le piattaforme in questione.