One Piece: Stagione 3, annunciato l'attore che interpreterà Portuguese D. Ace, direttamente da Cobra Kai

Netflix ha annunciato l'attore che interpreterà Portuguese D. Ace in One Piece: Stagione 3, e si tratta di un volto noto ai fan di Cobra Kai e non solo: sarà infatti Xolo Maridueña a vestire i panni di uno dei personaggi più amati della serie.

All'interno dell'ampio e variopinto cast di personaggi che compone One Piece, infatti, Ace è rimasto uno dei preferiti dai fan, e la scelta effettuata sull'attore sembra piuttosto azzeccata, considerando anche una certa somiglianza somatica.

Xolo Maridueña è noto per aver interpretato Miguel Diaz nella serie Cobra Kai, nonché Jaime Reyes in Blue Beetle.