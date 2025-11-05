One Piece: Stagione 3, annunciato l'attore che interpreterà Portuguese D. Ace, direttamente da Cobra Kai

Netflix ha annunciato l'attore che interpreterà Portuguese D. Ace in One Piece: Stagione 3, e si tratta di un volto noto ai fan di Cobra Kai e non solo: sarà infatti Xolo Maridueña a vestire i panni di uno dei personaggi più amati della serie.
All'interno dell'ampio e variopinto cast di personaggi che compone One Piece, infatti, Ace è rimasto uno dei preferiti dai fan, e la scelta effettuata sull'attore sembra piuttosto azzeccata, considerando anche una certa somiglianza somatica.
Xolo Maridueña è noto per aver interpretato Miguel Diaz nella serie Cobra Kai, nonché Jaime Reyes in Blue Beetle.
Da Cobra Kai e Blue Beetle a One Piece
Nato a Los Angeles, California, il 9 giugno 2001, Maridueña è di origine messicana, cubana ed ecuadoriana, ed è caratterizzato da un aspetto che effettivamente potrebbe richiamare facilmente Portuguese D. Ace con qualche adattamento estetico.
Farà dunque parte della Stagione 3 della serie TV di One Piece, aggiungendosi al cast insieme a Cole Escola, che interpreterà Bon Clay all'interno della produzione Netflix.
Nel frattempo, One Piece sta per tornare sugli schermi di tutto il mondo con l'arrivo della Stagione 2, proseguendo nel percorso segnato da manga e anime e arrivando fino all'Isola di Drum, a giudicare dal nuovo poster ufficiale pubblicato nei giorni scorsi da Netflix.
Ci varrà dunque ancora del tempo prima di vedere la Stagione 3, ma intanto il cast continua ad espandersi con scelte molto interessanti, in attesa di conoscere gli altri attori in arrivo.