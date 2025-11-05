One Piece: Pirate Warriors 4 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series e Switch 2, con il DLC su Egghead

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di One Piece: Pirate Warriors 4 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, oltre a quella dell'espansione dedicata a Egghead Island: arriveranno il 21 novembre 2025, come mostra il trailer riportato qui sotto.

Dopo essere stato lanciato nel marzo del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il tie-in ufficiale del celebre manga di Eiichiro Oda avrà presto anche delle versioni native per la nuova generazione di console e arriverà questo mese, precisamente il 21 novembre, portando con sé vari miglioramenti tecnici.

Coloro che possiedono già la versione originale potranno effettuare l'upgrade a questa versione, ma non è chiara la modalità: in attesa di ulteriori delucidazioni per quanto riguarda l'Europa, sembra che in Giappone l'aggiornamento sia gratis su Xbox ma a pagamento (100 yen) su PlayStation e Nintendo Switch.