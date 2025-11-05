One Piece: Pirate Warriors 4 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series e Switch 2, con il DLC su Egghead

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di One Piece: Pirate Warriors 4 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, oltre a quella dell'espansione dedicata a Egghead Island: arriveranno il 21 novembre 2025, come mostra il trailer riportato qui sotto.
Dopo essere stato lanciato nel marzo del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il tie-in ufficiale del celebre manga di Eiichiro Oda avrà presto anche delle versioni native per la nuova generazione di console e arriverà questo mese, precisamente il 21 novembre, portando con sé vari miglioramenti tecnici.
Coloro che possiedono già la versione originale potranno effettuare l'upgrade a questa versione, ma non è chiara la modalità: in attesa di ulteriori delucidazioni per quanto riguarda l'Europa, sembra che in Giappone l'aggiornamento sia gratis su Xbox ma a pagamento (100 yen) su PlayStation e Nintendo Switch.
Nuova versione ed espansione su Egghead
One Piece: Pirate Warriors 4 è un gioco d'azione sviluppato da Omega Force e costruito come un classico musou ma incentrato su personaggi, ambientazioni e situazioni tratte dalla serie One Piece.
Con l'aggiornamento alla nuova generazione arriva anche l'espansione contenente alcuni elementi tratti dall'arco narrativo incentrato su Future Island Egghead, che include varie novità.
All'interno del DLC troviamo Rod Lucci, Jewelry Bonney e S-Snake come personaggi giocabili, oltre a diversi altri elementi tratti da questa porzione nella storia del lungo manga ancora in corso.
Come annunciato in precedenza, un altro pacchetto di personaggi è previsto arrivare all'inizio del 2026, contenente Eneru, King e Z.