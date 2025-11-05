Novità sul DLC Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A verranno svelate domani

Sono trascorse poche settimane dal lancio di Leggende Pokémon: Z-A , ma Game Freak è già pronta a stuzzicare i fan con nuovi dettagli su Megadimensione , l'espansione narrativa a pagamento attesa per il 28 febbraio 2026.

Cosa sappiamo finora di Megadimensione

Annunciato a settembre, Megadimensione è già acquistabile al prezzo di 29,99 euro. L'espansione è divisa in due parti: la prima, già disponibile, include i set moda Holo X e Holo Y per la personalizzazione del personaggio. La seconda parte, decisamente più corposa, verrà pubblicata il 26 febbraio e introduce una nuova avventura accessibile dopo aver completato la storia principale del gioco.

Secondo le informazioni diffuse finora, a Luminopoli si verificheranno distorsioni dello spazio legate a un luogo misterioso. Toccherà al protagonista e al Team MZ indagare su questo fenomeno. Il DLC introdurrà Pokémon già noti, come Hoopa, che sembra avere un ruolo centrale nelle distorsioni, oltre a creature completamente nuove, tra cui le due megaevoluzioni di Raichu: MegaRaichu X e MegaRaichu Y.