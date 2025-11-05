Amazon Audible costa solo 0,99€ per i primi tre mesi: un'offerta da non rifiutare

Le promozioni di novembre di Amazon continuano a essere veramente interessanti e ora se ne aggiunge un'altra di alto livello: Amazon Audible costa infatti solo 0,99€ al mese per i primi tre mesi. Si tratta di un risparmio del 90% visto che il prezzo regolare è 9,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione sarà valida fino al 12 dicembre 2025, precisamente alle 23:59. Come sempre, se siete già abbonati non potete sfruttare lo sconto. Inoltre, non è valido per chiunque si sia già in passato iscritto ad Audible o abbia usato il periodo di prova gratuito negli ultimi 30 giorni.
Di tanto in tanto, però, Amazon fa delle eccezioni, quindi se volete vedere se il vostro account è compatibile con la promozione, la scelta migliore è andare alla pagina sopra indicata e vedere se l'offerta appare o meno.
Cosa è incluso in Audible
Una volta sottoscritto l'abbonamento, avete modo di usare l'applicazione ufficiale per mobile (smartphone o tablet), il sito ufficiale o i dispositivi Amazon Echo per scaricare e usare gli audiolibri presenti nel catalogo: potete avviarli anche offline, una volta fatto il download. Non ci sono pubblicità durante l'uso della piattaforma né durante l'ascolto.
Gli audiolibri, così come una selezione di podcast, possono essere ascoltati quanto si vuole. Si può passare da uno all'altro senza limiti. Potete creare le vostre librerie per i libri in formato audio che vi interessano, così da crearvi una coda di opere da ascoltare. Vi è anche modo di cambiare la velocità di lettura, nel caso sia troppo rapida o troppo lenta.