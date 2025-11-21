One Piece: Pirate Warriors 4 è disponibile da oggi anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2

Bandai Namco ha confermato che One Piece: Pirate Warriors 4 è disponibile a partire da oggi anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, come annunciato dal publisher giapponese all'inizio del mese.

Le nuove versioni dello spettacolare e frenetico Musou sviluppato da Omega Force possono contare su di una grafica migliorata con effetti visivi potenziati, tempi di caricamento più rapidi e un maggior numero di nemici contemporaneamente su schermo.

Non è tutto: contestualmente al debutto sulle console di attuale generazione, è arrivato anche il Future Island Egghead Pack, ovverosia il Character Pack 7, che include tre nuovi personaggi: Rob Lucci, S-Snake e Jevelry Bonney, protagonisti del trailer che trovate in calce.

L'aggiornamento alle versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 è disponibile gratuitamente per chi già possiede il gioco. Gli utenti Xbox, inoltre, avranno la possibilità di provare l'esperienza di Pirate Warriors 4 gratis fino al 23 novembre grazie ai Free Play Days.