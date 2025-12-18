La serie One Piece: Pirate Warriors ha superato un importante traguardo di vendite

Le vendite totali della serie One Piece: Pirate Warriors hanno superato i 10 milioni di unità . L'annuncio è stato dato dall'editore Bandai Namco e dallo sviluppatore Omega Force di Koei Tecmo con un nuovo trailer celebrativo, teso a sottolineare l'ottimo risultato, mostrando alcune delle sequenze di gameplay dei vari capitoli.

Anni di successi

Il video è anche un modo per ripercorrere le novità introdotte capitolo dopo capitolo, compresa la maggiore interattività dello scenario del quarto capitolo. Si tratta di un ottimo modo anche per rivedere in azione alcuni dei personaggi più iconici.

La serie One Piece: Pirate Warriors è composta dai seguenti titoli:

Purtroppo nel filmato non ci sono accenni sul possibile arrivo di un nuovo episodio, anche se non è impossibile che accada, visto il richiamo che la serie One Piece in generale ha avuto e continua ad avere, nonostante sia in giro da decine di anni e non sia ancora arrivata a una conclusione.