PS5 ha un nuovo spot televisivo con tutti i giochi da non perdere

Il nuovo spot televisivo di PlayStation 5, pubblicato da Sony nell'ambito della campagna promozionale "it happens on PS5", mostra quelli che sono i giochi da non perdere per i possessori della console.
Lo spettacolare montaggio alterna sequenze tratte da Ghost of Yotei, Battlefield 6, Where Winds Meet, Marvel's Wolverine, EA Sports FC 26, Marvel Rivals, Death Stranding 2: On the Beach e naturalmentre Fortnite.
Il tema dello spot ruota attorno a "un luogo dove queste cose accadono davvero", e in cui assistiamo alle situazioni più improbabili e bizzarre che tuttavia "accadono su PS5", a sottolineare le parole chiave della nuova operazione di marketing in vista del periodo natalizio.
Il video rientra nelle strategie che Sony ha messo in campo per celebrare i primi cinque anni di PlayStation 5 e che prevedono anche iniziative differenti, di grande impatto, all'interno delle più importanti città del mondo.
Guardatevi attorno
Come riportato ieri, PlayStation ha trasformato la stazione Sol di Madrid in un'astronave ma non mancheranno di spuntare altre installazioni simili, anche in Italia, al fine di ribadire la popolarità del marchio Sony da qui a Natale.
Alla luce del lavoro svolto negli scorsi anni, vedi ad esempio il Gasometro Italgas di Torino nel 2024, c'è sicuramente grande curiosità in merito a ciò che l'azienda giapponese proverà a organizzare per promuovere PS5 in un periodo importante come questo.