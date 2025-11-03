Sony celebra i cinque anni di PS5 con tre video speciali e con sorprese nel mondo reale, anche in Italia

Sony ha reso disponibili tre nuovi video pubblicitari per celebrare i cinque anni di PlayStation 5 . La console è infatti arrivata nel 2020 e ora Sony vuole festeggiare a modo proprio.

I video pubblicitari di PS5

La vicepresidente del marketing globale, Isabelle Tomatis, ha dichiarato: "Negli ultimi cinque anni, i nostri giocatori hanno condiviso le proprie reazioni, mostrando il proprio stupore, entusiasmo e sorpresa per i momenti straordinari che hanno vissuto giocando con PS5. Questa è la fonte di ispirazione per la nostra nuova campagna pubblicitaria: stiamo catturando lo spirito di questi momenti in cui su PS5 si verificano esperienze inaspettate e indimenticabili".

Sony ha quindi rappresentato questi momenti incredibili in tre modi. Nel primo video vediamo un tir impalato nella punta del più alto palazzo di una città.

Nel secondo video vediamo invece un enorme mostro marino che viene ripescato dall'oceano e poi da esso esce un uomo armato di spada, che si suppone lo abbia sconfitto in un'epica battaglia.

Nel terzo video, invece, vediamo una nave in stile Star Wars che è caduta nel deserto e due sopravvissuti vengono ignorati da una donna che passa in auto.

Non è però tutto. Sony ha infatti annunciato tramite il PS Blog che da novembre a dicembre in Australia, Spagna e Germania ci saranno "avvistamenti di UFO" e in Messico, Italia e Regno Unito potremo trovare delle "misteriose creature" nel mondo reale.

Diteci, cosa ne pensate di questa trovata di Sony?