Ecco cinque giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro su PlayStation Store

La seconda scelta è un classico senza tempo, Bloodborne : lo straordinario action RPG di FromSoftware, con le sue atmosfere estremamente cupe e le architetture in stile vittoriano, può essere vostro per 9,99€ anziché 19,99€, facendovi dunque risparmiare un 50% rispetto a un prezzo già budget.

Resident Evil Village non poteva che essere il nostro primo suggerimento, visto il periodo: il survival horror targato Capcom è in promozione a 9,99€ anziché 39,99€ e se non l'avete provato non ci sono davvero scuse: a questo prezzo dovete farlo vostro.

Cinque giochi a meno di dieci euro? Su PlayStation Store sono ancora valide alcune offerte che consentono di acquistare diversi titoli per PS4 e PS5 rimanendo appunto sotto questa cifra.

Altri due!

Se parliamo di orrore e raccapriccio, c'è un nome in particolare che viene in mente ed è quello di Scorn: il titolo di Ebb Software si ispira al cinema body horror di David Cronenberg e alle creature di H.R. Giger per consegnarci un vero e proprio incubo. Il costo del biglietto? 9,99€ anziché 39,99€.

L'ultimo gioco di questa selezione ci conduce direttamente all'Inferno: si tratta di DOOM Eternal, il penultimo capitolo dell'iconica saga di id Software in cui, al comando del potentissimo DOOM Slayer, dovremo affrontare orde di demoni nel tentativo di arrestare la loro avanzata: fino al 5 novembre questa esperienza viene via a 9,99€ anziché 39,99€.