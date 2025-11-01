Un co-fondatore di Rockstar Games svela perché Agent è stato cancellato, dopo anni di sviluppo

In questi quasi dieci anni intercorsi tra l'annuncio ufficiale e la chiusura del progetto non abbiamo avuto modo di vedere molto sul gioco in questione, che resta dunque un elemento misterioso e che scatena ancora grande curiosità.

Agent è uno dei titoli più misteriosi di Rockstar Games, atteso a lungo dopo il suo annuncio ufficiale avvenuto nel 2009 , ma con i primi indizi su questo titolo che risalgono addirittura al 2007, è rimasto in lavorazione per diversi anni prima della sua definitiva cancellazione avvenuta all'incirca nel 2018.

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games , ha recentemente svelato in un'intervista con Lex Fridman alcuni retroscena su Agent , riferendo anche perché il gioco sia stato cancellato dopo essere rimasto per anni in sviluppo.

Troppe versioni testate e nessuna definitiva

Agent doveva essere una sorta di action adventure ad ambientazione spionistica, ambientato negli anni 70, durante la guerra fredda, e che ci doveva vedere interpretare una spia coinvolta in una complessa trama che traeva ispirazione dalle tensioni internazionali dell'epoca.

Un'immagine di Agent

A quanto pare, la stessa Rockstar non aveva perfettamente chiaro come portare avanti il progetto, tanto da aver costruito diverse versioni dello stesso gioco per valutare come sarebbe stato meglio strutturarlo in maniera definitiva.

"Lavorammo a lungo su diverse versioni di un gioco di spionaggio open world, ma non siamo mai riusciti a realizzarlo", ha spiegato Houser, "Agent ha avuto circa cinque versioni diverse. Alla fine ho concluso che non funzionava".

"Ci penso ancora ogni tanto, rimango sveglio a pensarci, e sono giunto alla conclusione che ciò che lo avrebbe reso davvero interessante come storia cinematografica lo avrebbe reso inadatto come videogioco, oppure dovevamo pensare a un modo veramente diverso per realizzarlo".

Nella medesima intervista ha svelato peraltro che l'ambientazione nella Guerra Fredda apparteneva solo a una delle diverse versioni testate, dunque Agent sarebbe potuto anche essere diverso da quello a cui siamo abituati a pensare: "Quella era solo una delle diverse versioni, ce n'era un'altra che era ambientata nel presente", ha spiegato.

Un paio di anni fa, un ex-sviluppatore Rockstar aveva svelato alcuni segreti sull'esclusiva PlayStation perduta.