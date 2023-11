Agent: un ex-Rockstar Games svela alcuni segreti sull'esclusiva PlayStation perduta

Si tratta di Obbe Vermeij , technical director che ha fatto parte di Rockstar Games in passato e che ha lavorato proprio ad Agent, prima che questo venisse cancellato dal team. In un recente post sul proprio blog, che racconta l'esperienza passata presso Rockstar North dal 1995 al 2009, Vermeij ha spiegato alcuni eventi che hanno portato alla chiusura del progetto.

Con GTA 5 incombente, non c'era spazio per Agent

Una delle immagini trapelate di Agent

Poi ha spiegato alcuni aspetti che hanno portato al blocco del tutto: "Il gioco non stava progredendo bene come speravamo. Era inevitabile che, alla fine, l'intera compagnia si sarebbe dovuta mettere a lavorare sul nuovo Grand Theft Auto. Abbiamo provato a ridimensionare il gioco in modo da cercare di completare almeno la parte centrale prima che l'inevitabile chiamata da New York arrivasse", ha raccontato lo sviluppatore.

"Abbiamo tagliato un intero livello (penso fosse Il Cairo) e forse anche la stazione spaziale. Divenne chiaro che Agent sarebbe stata una distrazione eccessiva per noi e lo abbandonammo. Penso che sia stato passato a un altro team all'interno di Rockstar ma poi non è mai stato completato", ha riferito.

Si trattava del periodo in cui i lavori su Grand Theft Auto V stavano entrando a pieno regime, e buona parte dei team Rockstar North venne impiegato su questo, dopo aver lavorato ai DLC di Grand Theft Auto IV. Questo non lasciava spazio a un progetto alternativo come Agent e il gioco venne bloccato.

Annunciato nel lontano 2009, Agent doveva essere un action con elementi stealth basato su una super spia in azione, previsto come esclusiva per PS3. Nonostante gli anni passati e le prospettive ben poco positive, Agent di fatto non è mai stato cancellato ufficialmente da Rockstar, dunque continua a vivere nelle voci di corridoio, con molti fan a sperare ancora in un possibile ritorno.