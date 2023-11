Cuffie Sony INZONE H9 in sconto per il Black Friday di Amazon

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare le cuffie Sony INZONE H9 per PC e PlayStation 5. Lo sconto segnalato è del 24% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 229€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Queste cuffie Sony INZONE H9 per PC e PlayStation 5 sono dotate di cancellazione del rumore attiva; inoltre, essendo wireless, permettono di avere una durata d'utilizzo di circa 40 ore. A completare il pacchetto, ci pensa anche il suono spaziale a 360 gradi, che le rende perfette per videogiochi che richiedono un ottimo uso del suono che circonda il videogiocatore.