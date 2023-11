PlayStation Portal: le vendite settimanali in Spagna sono sopra a Xbox Series X|S, vicine a Switch

In attesa di avere informazioni più precise, possiamo intanto avere una prima idea dell'andamento di PlayStation Portal guardando i dati di vendita settimanali provenienti dalla Spagna, dopo il particolare "portatile" di Sony ha totalizzato vendite notevoli, superiori a Xbox Series X|S per la settimana in questione e quasi pari a Nintendo Switch.

Si parla della settimana compresa tra il 13 e il 19 novembre, nella quale PlayStation Portal è stata lanciata sul mercato, e la situazione hardware in Spagna è stata la seguente, in termini di vendite console:

PS5: 32.000

Nintendo Switch: 6.000

PlayStation Portal: 5.700

Xbox Series X|S: 2.000

PlayStation Portal ha dunque venduto quasi il triplo di Xbox Series X|S nella sua settimana di lancio in Spagna e una cifra decisamente vicina a quella di Nintendo Switch.