PlayStation Store, il Pianeta degli Sconti: i migliori giochi PS4 e PS5 in offerta

Su PlayStation Store è tornato il Pianeta degli Sconti, che promette riduzioni fino al 75% su tantissimi giochi PS4 e PS5: ecco i nostri consigli per gli acquisti.

PlayStation Store torna nell'orbita del Pianeta degli Sconti, l'ormai tradizionale promozione della piattaforma digitale Sony che fino al 5 novembre vi permetterà di risparmiare fino al 75% su un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5. Fra prezzi più bassi di sempre e offerte d'esordio, quali sono i nostri consigli per gli acquisti? Dai combattimenti frenetici di DOOM: The Dark Ages alle folli avventure di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, dalla prima promozione in assoluto su Cronos: The New Dawn alle affascinanti ambientazioni di Echoes of the End, dai tiri di precisione di Sniper Elite: Resistance alle sfide ad alta velocità di Test Drive Unlimited: Solar Crown, ecco la nostra selezione.

DOOM: The Dark Ages Prezzo più basso finora su PlayStation Store per DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo dell'iconica serie firmata id Software che, grazie alle nuove offerte, può essere vostro a 53,59€ anziché 79,99€, con uno sconto del 33% che taglia esattamente un terzo della cifra intera e rende l'esperienza molto più accessibile, specie per chi ne aveva semplicemente rimandato l'acquisto per ragioni di tempo. Lo spettacolare prequel "medievale" punta in maniera più convinta sulla narrazione e introduce diverse novità, mettendo un po' da parte le variazioni sul tema a sfondo platform in favore di un sistema di combattimento ancora più frenetico e viscerale, che spreme al massimo la formula run & gun tipica della saga e ci mette a disposizione un arsenale rinnovato, ma anche stavolta devastante. Fra le novità più interessanti spicca naturalmente lo scudo rotante che il DOOM Slayer può brandire in battaglia e che gli consente non solo di difendersi dall'attacco dei suoi tantissimi nemici, ma anche di sferrare colpi micidiali e approfittare di spettacolari bullet time per mettere a segno dolorosissime finisher da cui gli avversari escono letteralmente a pezzi. Uno dei nemici che dovremo affrontare in DOOM: The Dark Ages Ci sono inoltre delle sequenze della campagna in cui potremo addirittura sfruttare la potenza di un gigantesco mech o cavalcare un drago volante: aggiunte dal grande impatto visivo, ma poco incisive nel concreto, che tuttavia non sminuiscono la solidità di un episodio imperdibile per i fan della serie: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di DOOM: The Dark Ages.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Con il Pianeta degli Sconti anche Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii non è mai stato così conveniente: potete acquistare l'avventura a base di pirati con protagonista Goro Majima approfittando di una riduzione del 45%, che porta il prezzo del gioco a soli 32,99€ anziché 59,99€, e considerando l'abbondanza del pacchetto si tratta di un gran bell'affare. Goro e la sua ciurma in Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Sebbene, infatti, questo episodio si presenti con una struttura diversa dal solito, in cui ci troveremo a navigare a bordo di una nave e a visitare diversi scenari, fra cui il covo di Madlantis e la Honolulu già apprezzata in Like a Dragon: Infinite Wealth, la ricca campagna, le numerose missioni secondarie e le immancabili attività extra rendono il gioco estremamente duraturo. Ritrovatosi naufrago e privo della memoria, Majima si fa rapidamente dei nuovi amici e con loro decide di salpare per andare alla ricerca di un tesoro leggendario, abbracciando dunque la vita da pirata e i rischi che comporta fra battaglie navali e spettacolari combattimenti corpo a corpo in cui lo stile classico del personaggio può essere alternato a una posizione inedita che sfrutta spade, pistole e persino antiche maledizioni. Lo stile Pirata di Majima in Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii La formula action tradizionale della serie Yakuza viene dunque rivisitata per l'occasione, e pur al netto di qualche perplessità il risultato finale si conferma molto divertente... anche se viene ovviamente meno il fascino degli scenari giapponesi che da sempre contraddistingue il franchise: lo abbiamo spiegato nella recensione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Cronos: The New Dawn Prima promozione in assoluto su PlayStation Store per Cronos: The New Dawn, l'interessante survival horror sviluppato da Bloober Team che potete portarvi a casa per 50,99€ anziché 59,99€, risparmiando dunque un 15% che potrà certamente tornarvi comodo se avevate già in mente di acquistare il gioco anche a prezzo pieno. La Viaggiatrice esplora uno degli scenari di Cronos: The New Dawn Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità è stata decimata da una pandemia e fra le strade si muovono creature aberranti, capaci di fondersi fra di loro per dar vita a mostri ancora più potenti e letali, il gioco ci mette al comando della Viaggiatrice, un'esploratrice temporale a cui viene affidato l'incarico di tornare nella Cracovia degli anni '80 per salvare ciò che resta del mondo. La protagonista, avvolta in un pesante scafandro, dovrà trovare una serie di persone chiave ed estrarre la loro coscienza per acquisire le informazioni necessarie a trovare una soluzione alla crisi della sua epoca, ma riuscire nell'impresa non sarà semplice per via delle tante insidie che troveremo lungo il cammino e che andranno a creare un costante senso di tensione. Avete letto la recensione di Cronos: The New Dawn?

Echoes of the End Anche Echoes of the End è disponibile in offerta al prezzo più basso finora: 23,99€ anziché 39,99€, che implicano una riduzione del 40% e rendono decisamente più appetibile l'action adventure ambientato nel mondo magico di Aema, dilaniato dal conflitto fra un malvagio tiranno e una fazione di guerrieri che hanno giurato di proteggere la forza vitale che alimenta il regno. La protagonista di Echoes of the End mentre esplora uno degli scenari Nei panni della scaltra combattente Ryn, dovremo affrontare le truppe nemiche sfruttando abilità e poteri speciali, esplorando diversi scenari nel tentativo di riportare l'equilibrio; il tutto nell'ambito di un'esperienza che si ispira in maniera palese a titoli come God of War, Assassin's Creed e The Last of Us al fine di confezionare un impianto solido, per quanto derivativo. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Echoes of the End.

Sniper Elite: Resistance Con Karl Fairburne già impegnato su molteplici fronti, Sniper Elite: Resistance introduce un nuovo protagonista, il britannico Harry Hawker, per catapultarci nella Francia occupata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, incaricati di trovare e distruggere la solita super-arma che l'esercito tedesco sta mettendo a punto e che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Una delle ambientazioni di Sniper Elite: Resistance Disponibile in promozione a 35,99€ anziché 59,99€, con uno sconto del 40%, il gioco non si allontana dalle meccaniche tradizionali di Sniper Elite, puntando sui tiri dalla distanza, sulle sequenze stealth e sulle spettacolari Kill Cam a raggi X per offrirci una campagna piacevole sebbene tutt'altro che rivoluzionaria, ma che i fan della saga non mancheranno di apprezzare: ne abbiamo parlato nella recensione di Sniper Elite: Resistance.

Test Drive Unlimited: Solar Crown Se siete abbonati a PlayStation Plus, Test Drive Unlimited: Solar Crown può essere vostro a soli 20,99€ anziché 59,99€, praticamente un terzo del prezzo pieno: a questa cifra la pur imperfetta esperienza di guida sviluppata da KT Racing, che dai tempi del lancio è stata comunque migliorata e arricchita sotto molteplici aspetti, può senz'altro porsi come un titolo da tenere in considerazione. L'affascinante mappa di Test Drive Unlimited: Solar Crown L'ambientazione principale è quella dell'isola di Hong Kong, ampissima e suggestiva, dove avremo modo di partecipare al torneo Solar Crown e confrontarci dunque con altri piloti per ottenere denaro e gloria, sbloccare nuove vetture e potenziamenti in grado di renderle ancora più veloci. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Test Drive Unlimited: Solar Crown.