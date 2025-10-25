The Secret of Weepstone ha una demo ufficiale su Steam, che sta piacendo molto

The Secret of Weepstone è un gioco di ruolo classico disegnato a mano , con grafica monocromatica, che ha fatto parlare molto di sé in fase di annuncio . Ora ha una demo ufficiale su Steam , che sta piacendo molto a chi l'ha provata, tanto da avere il 100% di recensioni positive, pur a fronte di non moltissimi articoli (attualmente sono 51).

I contenuti della demo

La demo di The Secret of Weepstone include 7 potenziali membri del party e una versione unica del dungeon iniziale del gioco completo. Quindi c'è un bel po' di ciccia da giocare per farsi un'idea di cosa ci aspetta.

All'ombra di un maniero abbandonato giace il quasi dimenticato villaggio di Weepstone. Un tempo fiorente, oggi i suoi campi sono sterili e la sua gente disperata. Byron, il Signore di Weepstone, è gravemente malato: i suoi sogni sono tormentati da visioni di rituali empi e simboli occulti. Sei comuni abitanti, degli improbabili avventurieri, vengono incaricati di esplorare il maniero per scoprire la misteriosa origine delle sofferenze di Byron.

In termini di caratteristiche, The Secret of Weepstone promette di essere un gioco in bianco e nero, un dungeon crawler che è una lettera d'amore ai classici giochi di ruolo vecchia scuola, ispirato a D&D classico. Ci saranno quindi tiri di dado per le prove di abilità e i combattimenti, enigmi da risolvere, tante creature contro cui combattere e una gestione profonda dei personaggi.

Se vi interessa, potete scaricare la demo da Steam.