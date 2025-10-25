Warhammer: Vermintide 3 non arriverà a breve, sviluppatori vogliono supportare Vermintide 2 per tanto tempo

Non aspettatevi di vedere Warhammer: Vermintide 3 tanto presto, perché lo studio di sviluppo Fatshark ha intenzione di continuare a supportare a lungo Warhammer: Vemintide 2, che ha una fanbase appassionatissima, come racconta bene un aneddoto condiviso da Victor Magnuson, attuale direttore del design di Darktide: "Avevamo un tizio in Corea che ha letteralmente rotto Vermintide 1 perché ci aveva giocato così tanto da raggiungere, dietro le quinte, il livello 999 o qualcosa del genere.
È rimasto bloccato perché il gioco non poteva andare oltre quel numero. Abbiamo dovuto rilasciare una patch per permettergli di continuare a giocare, perché il contatore semplicemente non poteva salire. Poi abbiamo iniziato a fare due conti e ci siamo detti: deve aver giocato praticamente ogni ora di veglia da quando il gioco è uscito per raggiungere quel livello."
Vermintide 2 è cresciuto moltissimo nel corso degli anni, tanto da essere completamente diverso dal titolo al lancio. Recentemente è stata svelato il calendario degli aggiornamenti dei primi due capitoli, in particolare il secondo, con mesi di nuovi contenuti pianificati. Ma cosa accadrà dopo?
Sicuramente non ci sarà Vermintide 3. Come ha spiegato il direttore del design Joakim Setterberg, secondo cui Vermintide 2 ha ancora molto da offrire. "Possiamo sempre creare campagne che si diramano in direzioni diverse, esplorando il mondo di Warhammer Fantasy.
C'è ancora un sacco di materiale, anche solo ampliando ciò che già abbiamo fatto, come le Chaos Wastes. Inoltre ci sono tanti aspetti di gameplay che i giocatori vorrebbero rivedere, non "correggere", ma migliorare. Alcuni sistemi sono un po' grezzi, potremmo sempre rifinirli. In termini di quality of life, direi che c'è ancora molto da fare. Quindi Vermintide continuerà ad andare avanti."