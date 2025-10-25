Warhammer: Vermintide 3 non arriverà a breve, sviluppatori vogliono supportare Vermintide 2 per tanto tempo

Non aspettatevi di vedere Warhammer: Vermintide 3 tanto presto, perché lo studio di sviluppo Fatshark ha intenzione di continuare a supportare a lungo Warhammer: Vemintide 2, che ha una fanbase appassionatissima, come racconta bene un aneddoto condiviso da Victor Magnuson, attuale direttore del design di Darktide: "Avevamo un tizio in Corea che ha letteralmente rotto Vermintide 1 perché ci aveva giocato così tanto da raggiungere, dietro le quinte, il livello 999 o qualcosa del genere.

È rimasto bloccato perché il gioco non poteva andare oltre quel numero. Abbiamo dovuto rilasciare una patch per permettergli di continuare a giocare, perché il contatore semplicemente non poteva salire. Poi abbiamo iniziato a fare due conti e ci siamo detti: deve aver giocato praticamente ogni ora di veglia da quando il gioco è uscito per raggiungere quel livello."