Warhammer: Vermintide 2 è gratis su Steam: avete poco tempo per riscattare la vostra copia

L'iniziativa è stata lanciata da Fatshark per celebrare il decimo anniversario di Warhammer: End Times - Vermintide. Per approfittarne basta raggiungere la pagina Steam da qui e cliccare su "Aggiungi all'account". Attenzione però: l'offerta è valida solo fino alle ore 20:00 italiane del 23 novembre .

Se non avete mai provato Warhammer: Vermintide 2 , questa è l'occasione perfetta: il gioco è attualmente gratis su Steam e, una volta riscattato, resterà vostro per sempre.

Cos'è Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2 è un action GDR in prima persona, giocabile da soli o in cooperativa fino a quattro partecipanti, ambientato nell'universo dark fantasy di Warhammer. Pubblicato nel 2018, ha conquistato una vasta community grazie al suo sistema di combattimento corpo a corpo intenso e brutale, che premia la coordinazione e la strategia di squadra.

I giocatori possono scegliere tra diversi eroi, ciascuno dotato di carriere e alberi di talenti che consentono di personalizzare lo stile di gioco. Le missioni mettono alla prova contro orde di Skaven e guerrieri del Caos, in scenari cupi e ricchi di dettagli. Nel tempo il titolo si è arricchito di numerosi aggiornamenti ed espansioni, come Chaos Wastes, e della modalità Versus, che introduce elementi PvP per chi cerca nuove sfide.

Per chi volesse ampliare ulteriormente l'esperienza, tutti i DLC e i bundle a pagamento sono disponibili a prezzo scontato su Steam fino al 5 dicembre. Un'occasione ideale per scoprire o riscoprire uno dei giochi cooperativi più apprezzati degli ultimi anni.